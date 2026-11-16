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İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

Türkiye'de yaşayan ve İsrail'e casusluk yaptığı belirlenen dedektif Serkan Çiçek ile ona bilgi sağlayan avukat Tuğrulhan Dip hakkında 20 yıla kadar hapis istendi. Çiçek'in Filistin asıllı Türk vatandaşı Ayman A.'yı takip ettiği ve bilgileri İsrail'e 4 bin dolar karşılığında verdiği belirlendi.

İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu
Ufuk Dağ

Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif olan Filistinlileri fiziki takip edip derlediği bilgileri para karşılığında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne (İÇOM) aktaran dedektif Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki şüpheli hakkında "siyasal veya askeri casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

TEMAS BELİRLENDİ

Sabah'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, İÇOM mensubu "Faysal Al-Rashid" kod adlı kişinin Temmuz 2025'te mesajlaşma uygulaması üzerinden "Türkiye dedektifi???" yazarak Serkan Çiçek ile irtibat kurduğu belirtildi.

İsrail e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu 1

4 BİN DOLAR ALDI

Kod adlı ajanın talebi üzerine Filistin asıllı Türk vatandaşı Ayman A.'yı fiziki takibe alıp fotoğraflayan Çiçek'in, bu işlem karşılığında 4 bin dolar aldığı ve ödemelerde yakınlarının banka hesaplarını kullandığı saptandı.

7 POLİS DE TUTUKLANDI

İddianamede, Çiçek'in bu casusluk faaliyetlerini avukat Tuğrulhan Dip'in illegal panel sistemlerinden faydalanarak yürüttüğü vurgulandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporunda ise Çiçek'e bilgi sızdırdığı belirlenen 7 polis memurunun da tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi. Telefon rehberinde 5 bin 245 kişi ve çok sayıda hedef kişiye ait fotoğraf bulunan Çiçek'in 2019'dan bu yana "Pandora Dedektiflik" hesabıyla Dip ile bağlantılı çalıştığı belirlendi.

GÜVENLİK RİSKİNİ DİKKAT ÇEKİLDİ

Türk vatandaşı Ayman A.'nın takip edilip İsrail'e raporlanmasının Türkiye'nin Ortadoğu politikaları açısından ciddi güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekilen iddianamede, Çiçek ve Dip'e casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dedektif İsrail casus
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