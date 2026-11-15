Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Türkiye'nin 1 numaralı gündemi olan fon soruşturması AK Parti içindeki dinamikleri de değiştirdi. Sermaye piyasalarından yaşanan fon krizinden sonra bürokrasi ayağında önemli isimler tek tek hesap vermeye başlarken, AK Parti içinde ‘Davaya zarar verenler ve Cumhurbaşkanı üzerinden hesap yapanların’ ayıklanmasına yönelik sesler yükseliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, fon krizinin başladığı ilk günlerden itibaren hem teşkilatlardan hem de parti tabanından gelen tepkilerin, belli isimlerin tutuklanmasından sonra azalmaya başladığına, ancak seçmen tabanında oluşan hayal kırıklığının giderilmesi için yeni adımlar atılması gerektiğine dikkati çekiyor.

"GEREKİRSE BÜTÜN VİTRİN YENİLENMELİ"

Bu kapsamda, AK Parti için önümüzdeki sürecin yeni bir ‘Fırsat penceresi’ olabileceğini belirten AK Parti kaynakları, “Yerel seçimlerden bu yana partinin ‘Fabrika ayarlarına’ dönmesi, bazı alanlarda reform yapılması, 2028 seçimleri öncesinde kadroların yenilenerek seçimler için yeni bir vitrin oluşturulmasına yönelik tartışmalar yapılıyor. Partinin strateji kurulunda da bu konular konuşuluyor. Önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlar değerlendiriliyor. Ama öncelikle fon krizinden çıkmalıyız. Bunun için hızla sorumlu olanlardan hesap sorulduğunu vatandaş görmeli. Bürokrasi ayağında önemli operasyonlar yapıldı. Ama bu vatandaş nezdinde yeterli bulunmuyor. Bu olaya karışan siyasiler de varsa ortaya çıkarılmalı ve partiden uzaklaştırılmalılar. Geldiğimiz noktada fon krizi bizim için bir fırsat olabilir. Gerekirse olağanüstü kongreye gidilmeli, bütün vitrin yenilenmeli, varsa fon olayına karışanlar oyun dışına atılmalı. Tabandan ve vatandaştan gelen tepkiler ancak böyle yönetilebilir.” dedi.

AK Parti’de ayrıca fon soruşturması ile ilgili listenin bir an önce açıklanmasına yönelik talepler artarken, aksi hâlde herkesin zan altında kalacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: HERKESTEN HESAP SORULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kurmayları ile yaptığı değerlendirme toplantılarında fon soruşturması ile ilgili çok net mesajlar verdiği belirtiliyor. Erdoğan’ın, “Bu işin geri dönüşü yok, herkesten hesap sorulacak. Kimsenin bu davaya zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz.” dediği belirtiliyor.

ERDOĞAN TÜM TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Kendisi veya yakınlarının ismi fon soruşturmalarında geçenlerden bazı siyasi figürlerin Erdoğan’la görüşmek için geçtiğimiz günlerde İstanbul’da cuma namazı çıkışı dâhil her yolu denedikleri ancak Erdoğan’ın bu isimlerle görüşmediği iddia edildi. Fon soruşturmasında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya da fon krizinin yaşandığı ilk günlerde Erdoğan’la görüşmeye çalışmış, ancak Erdoğan bu görüşme taleplerini geri çevirmişti.