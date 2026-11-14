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Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye" dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

COP31'de dikkat çeken bir an yaşandı. Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, katıldığı bir programda “Turkey” diyen sunucuyu düzeltti. "Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor" diyen Koç, "Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" dedi.

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye" dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"
Recep Demircan

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Antalya'da devam ediyor.

ALİ KOÇ SUNUCUYU UYARDI

COP31 Zirvesi’nde konuşan Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, “Turkey” diyen sunucuyu düzeltti.

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye" dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil" 1

"TÜRKİYE DEMEMİZ GEREKİYOR"

Koç açıklamasında şunları ifade etti:

"Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede ‘Türkiye’ dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum."

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye" dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil" 2

1 HAZİRAN 2022'DE RESMİYET KAZANDI

Türkiye’nin uluslararası alandaki adı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1 Haziran 2022 tarihinde "Turkey" yerine "Türkiye" olarak tescil edilip resmiyet kazanmıştır.

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Ali Koç cop31
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