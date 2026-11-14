Kripto milyarderi çift vahşice katledildi! Korkunç detaylar: Şifrelerini almak için işkence yapmışlar

Rus kripto para yatırımcısı 38 yaşındaki Roman Novak ve 37 yaşındaki eşi Anna Novak'ın, 2025 yılının ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada korkunç detaylar ortaya çıktı. Novak çiftinin vahşice öldürüldüğü açığa çıkarken çiftin, Hatta bölgesinde sahte yatırımcılarla görüşmeye gittikleri sırada tuzağa düşürüldüğü değerlendiriliyor.

ŞİFRELERİNİ ALMAK İÇİN İŞKENCE YAPMIŞLAR

Rus soruşturma makamları, saldırganların çifti bir villaya götürerek alıkoyduğunu ileri sürerken burada Roman Novak'a kripto para cüzdanlarının şifrelerini vermesi için elektrikli şok cihazıyla işkence yapıldığı öne sürüldü.

380 MİLYON STERLİNLİK SERVET

Saldırganların, Novak’ın yaklaşık 380 milyon sterlin değerindeki kripto para servetini çalmak istediği ifade edilirken saldırganların cüzdanları kontrol ettiklerinde hesapların neredeyse boş olduğunu gördüğü ileri sürüldü.

Bunun üzerine saldırganların, Novak çiftinin yaklaşık 180 bin sterlin değerindeki kişisel eşyalarının çalındığı, Roman ve Anna Novak’ın dövülerek öldürüldüğü ve cansız bedenlerinin parçalanarak çöle bırakıldığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ ASKER!

Rusya'da yürütülen soruşturma kapsamında cinayette rol aldıkları iddia edilen 3 kişi belirlenirken şüpheliler arasında Ukrayna'daki savaşa katılmış iki eski askerin de bulunduğu bildirildi.

Aynı zamanda, Rus savcılığının eski asker olduğu iletilen 47 yaşındaki Yury Sharypov hakkında cinayeti planlamak ve gerçekleştirmek suçlamalarıyla dava açılmasını onayladığı kaydedildi. Sharypov'un soruşturma kapsamında itirafta bulunduğu ve yetkililerle işbirliği yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Şüphelilerden 45 yaşındaki Vladimir Dalekin'in de suçunu kabul ettiği fakat yargılama öncesinde tutuklu olduğu sırada öldüğü ifade edilirken diğer şüpheli eski polis dedektifi Konstantin Shakht hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

İngiliz basınında saldırganlar için kullanılan “Putin'in savaşçıları” ifadesi, şüphelilerin Ukrayna savaşına katılmış eski askerler olması nedeniyle kullanılırken söz konusu cinayetin Putin'in talimatıyla gerçekleştirildiğine ya da Rus yönetiminin olayla bağlantısına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLEMEDİ

Soruşturmayı yürüten makamların, korkunç cinayetleri işleyen kişilerin arkasındaki azmettiricileri henüz tespit edemediği bildirilirken saldırganlara cinayetleri işlemeleri karşılığında yaklaşık 90 bin sterlin ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi.

Diğer taraftan, Roman Novak'ın öldürüldüğü sırada milyonlarca sterlinlik kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla da soruşturulduğu aktarılırken Novak'ın daha önce zimmete para geçirme suçundan hapis yattığı ve yatırımcıları zarara uğrattığı iddiaları da Rus basınında yazıldı. Çiftin geride kalan iki küçük çocuğunun ise Anna Novak'ın ailesinin yanına yerleştirildiği ifade edildi.