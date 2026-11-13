Afyonkarahisar'da bir haftada 10 cinayet! 8 kişiyi öldüren cani için yeni karar

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cani İzmir'deki bir cezaevine nakledildi. İşlemin gerekçesi güvenlik olarak açıklandı.

AFYONKARAHİSAR’DA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE 10 CİNAYET İŞLENDİ

Son bir hafta içerisinde 10 cinayetin işlendiği Afyonkarahisar’da yaşanan ölümler kamuoyunda geniş yankı bulurken cinayetlerin ortak yanı ise tamamının tüfekle işlenmesi oldu.

CANİ KATLİAM YAPTI

5 Kasım'da yaşanan ve ülke gündemine oturan olayda Arif Sefa Ö., isimli şahıs pompalı tüfekle yaklaşık 50 kilometrelik yol güzergahında 8 kişiyi öldürdü.

İhsaniye ilçesinde 5 Kasım da yaşanan olayda Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak'ı (56) öldürürken, ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen olan Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir'i (46) katletmişti. 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. Sonrasında araç ile kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

6 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.'nün güvenlik gerekçesi ile İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

ALACAK-VERECEK MESELESİNDEN BİR BAŞKA CİNAYET

9 Kasım'da Işıklar beldesinde meydana gelen olayda ise Aykut K. kayınbiraderleri M.C. ve S.C. tarafından alacak verecek meselesi yüzünden tüfekle vurularak öldürüldü.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK, 47 YAŞINDAKİ ŞAHSI ÖLDÜRDÜ

Kente dün meydana gelen olayda ise Çobanlar ilçesinde daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki A.Ç., aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.’yu tüfekle vurarak öldürdü.

BİR HAFTADA 10 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kentte 5 Kasım ve 12 Kasım aralığında meydana gelen olaylarda toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin dokuzunun jandarma, birinin ise polis bölgesinde işlendiği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır