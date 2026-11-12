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Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir kız öğrencinin tacize uğradığı yönündeki şikayetten sonra üniversite yönetimi harekete geçerek ismi geçen öğretim üyesini açığa aldı. Üniversiteden iğrenç olayla ilgili açıklama geldi.

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi, kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddiaları üzerine açığa alındı.

KIZ ÖĞRENCİ ŞİKAYET ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatılırken, öğretim üyesi açığa alındı.

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı 1

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretim üyesi üniversite taciz
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