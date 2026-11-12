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Cumhurbaşkanlığı anketinde fark açıldı! Erdoğan yükseldi, Yavaş geriledi

Yeni seçim anketine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Yavaş arasındaki fark damga vurdu. Yavaş, seçim sorusunda puan kaybederken muhalefetin adayının sorulduğu tabloda rakiplerinin önünde yer aldı. Ayrıca her üç katılımcıdan birinin verdiği yanıt da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı anketinde fark açıldı! Erdoğan yükseldi, Yavaş geriledi
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyaset sahnesine damga vuracak bir seçim anketi daha geldi. ASAL Araştırma’nın “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,3’le ilk sırada yer aldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 22,2’yle ikinci, Ekrem İmamoğlu yüzde 16’yla üçüncü oldu.

HAZİRANDA 11,2 PUANDI, EKİMDE 14,1’E ÇIKTI

ASAL Araştırma, anketi 4–10 Ekim 2026’da 28 ilde 18 yaş ve üzeri 2020 kişiyle telefonla gerçekleştirdi. BUna göre, Erdoğan’a destek hazirandan ekime 0,6 puan artarken Yavaş’ın desteği 2,3 puan düştü. Böylece iki isim arasındaki fark 11,2 puandan 14,1’e çıktı. İmamoğlu ise aynı dönemde yüzde 15,3’ten yüzde 16’ya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı anketinde fark açıldı! Erdoğan yükseldi, Yavaş geriledi 1

Ankette “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusunda çıkan tablo şöyle oldu:

  • Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 36,3
  • Mansur Yavaş: yüzde 22,2
  • Ekrem İmamoğlu: yüzde 16
  • Özgür Özel: yüzde 6,1
  • Selahattin Demirtaş: yüzde 6
  • Müsavat Dervişoğlu: yüzde 2,8
  • Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 2,5
  • Fatih Erbakan: yüzde 2,2
  • Ümit Özdağ: yüzde 2
  • Diğer: yüzde 3,9

Cumhurbaşkanlığı anketinde fark açıldı! Erdoğan yükseldi, Yavaş geriledi 2

ADAYLIK SORUSUNDA YAVAŞ, İMAMOĞLU’NUN 12,2 PUAN ÖNÜNDE

Muhalefetin adayının kim olması gerektiği sorulduğunda Yavaş yüzde 23,5’le isimler arasında ilk sırayı aldı. İmamoğlu yüzde 11,3’te kaldı. Tablonun en yüksek oranı ise yüzde 34,4’le “Fikrim yok/Cevap yok” seçeneği oldu.

“Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna karşılık oluşan tablo ise şu şekilde:

  • Mansur Yavaş: yüzde 23,5
  • Ekrem İmamoğlu: yüzde 11,3
  • Özgür Özel: yüzde 6
  • Selahattin Demirtaş: yüzde 5,5
  • Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 2,4
  • Fatih Erbakan: yüzde 2
  • Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 1,8
  • Ali Babacan: yüzde 0,7
  • Başka biri: yüzde 3,9
  • Hiçbiri: yüzde 8,5
  • Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 34,4

Cumhurbaşkanlığı anketinde fark açıldı! Erdoğan yükseldi, Yavaş geriledi 3

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