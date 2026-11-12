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Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşi Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 2020 yılında tutuklanan Hakan Aysal hakkında 6 yıl sonra gündem yaratacak bir karar verildi.

Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı!

Muğla'da hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal tahliye oldu.

6 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanığın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması üzerine karara itiraz edildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi.

Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı! 1

Sanık Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, yaptığı açıklamada müvekkilinin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlemediğini savundu.

Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı! 2

Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin yazdığı karşı oy gerekçelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça belirtildiğini dile getiren Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı! 3

"4 YILI TEK BAŞINA BİR HÜCREDE GEÇİRDİ"

"Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."
Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı! 4

NE OLMUŞTU?

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti.

Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı! 5

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı! 6

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh düşmüştü.

Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan ittiği iddia ediliyordu... 6 yıl sonra tahliye kararı! 7

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla mahkeme
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