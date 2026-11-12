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Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü (Veterans Day) töreninde, İran'ın nükleer silah edinmesini engellediklerini savunarak, İran ile savaşın yakında sona ereceğini ve Washington'ın "tam zafer" kazanmayı hedeflediğini söyledi. Trump'ın bu çıkışına İran cephesinden jet yanıt geldi. Tahran, ABD'nin yeni saldırı başlatması durumunda "Her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır" dedi.

Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"

ABD Başkanı Trump, Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İran'a yönelik askeri operasyonlara ve Tahran ile yürüttükleri görüşmelere değindi. Trump, "Amerika, İran ile bir savaş başlatmadı. İran, 1979'dan beri Amerika'ya karşı savaş yürütüyor. Bunun çok daha önce halledilmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Trump tam bir zafer olacak sözleriyle duyurdu! Tahran dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak" 1

"TAM BİR ZAFER OLACAK"

Kendi yönetimi döneminde İran'a karşılık verildiğini savunan Trump, "Ciddi şekilde karşılık verdik ve kazandık. Sadece bu durumu ne zaman sona erdirmek istediğimiz meselesi kaldı." dedi.

Çatışmanın sona ermesine ilişkin sürece dair ayrıntılara girmeyen Trump, "Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil. Bu kesinlikle tam bir zafer olacak." diye konuştu.

Trump tam bir zafer olacak sözleriyle duyurdu! Tahran dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak" 2

"25 YIL SÜRECEK"

ABD'nin saldırılarıyla İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan Trump, Tahran'ın yıkılan kapasitesini yeniden inşa etmesinin en az 25 yıl süreceğini iddia etti.

Trump, "Umarım o ülkenin daha fazla bölümünü yok etmek zorunda kalmayız." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların 7 ay önce başladığını ancak yoğun çatışmaların yalnızca birkaç hafta sürdüğünü belirten Trump, bu süreçte 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Trump tam bir zafer olacak sözleriyle duyurdu! Tahran dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak" 3

Trump, bölgedeki ABD askerlerinin "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla" görev yaptıklarını dile getirerek, askerlere teşekkür etti.

İran ile savaşın bitmesiyle birlikte "dünyanın daha güvenli ve barışçıl bir yer haline geleceğini" savunan Trump, bu konuda büyük bir mesafe katettiklerini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca 1983'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasına düzenlenen ve 241 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıya atıf yaparak, saldırının arkasında İran destekli Hizbullah'ın bulunduğunu söyledi.

Trump tam bir zafer olacak sözleriyle duyurdu! Tahran dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak" 4

İRAN'DAN ABD'YE GÖZDAĞI: "MEŞRU BİRER HEDEF OLACAK"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’yi ülkesine yönelik muhtemel yeni saldırılar konusunda uyararak, "ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Tahran cephesinden Washington yönetimine gözdağı veren bir açıklama geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır" uyarısında bulundu. Böyle bir senaryoda İran’a yönelik saldırılarda kullanılacak hiçbir üssün güvende olmayacağının altını çizen Rızai, "Güvenli mesafe yok. Güvenli sığınak yok. Dokunulmazlık yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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