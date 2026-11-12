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Silivri TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü alev alev yandı

Silivri, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Silivri TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkisinde İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Silivri TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü alev alev yandı 1

İETT OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bunun üzerine otobüsün şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Silivri TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü alev alev yandı 2

İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsteki alevler, itfaiyenin müdahalesi söndürüldü. Yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Silivri İETT
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