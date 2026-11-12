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İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 kriz merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 kapsamında oluşturulan Kriz Merkezini ziyaret ederek güvenlik ve koordinasyon çalışmalarını yerinde değerlendirdi ve görevli personelle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 kriz merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında oluşturulan Kriz Merkezini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, konferans süresince alınan güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek görevli personelden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "COP31 kapsamında oluşturduğumuz Kriz Merkezimizi ziyaret ederek güvenlik ve koordinasyon çalışmalarımızı yerinde değerlendirdik, görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 kriz merkezini ziyaret etti 1

ANTALYA VE ÇEVRE İLLERDE 58 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

COP31 kapsamında yürütülen güvenlik planlamasına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, Antalya merkezli üç kuşak halinde hazırlanan planlama doğrultusunda çevre illerle birlikte 58 bin personelin sahada görev yaptığını belirtti. Bakan Çiftçi, Bakanlığın tüm birimlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 kriz merkezini ziyaret etti 2

EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARINDAN KAPSAMLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü güvenlik çalışmalarına değinen Bakan Çiftçi, "Emniyet Teşkilatımız; zirve yerleşkesi, konaklama alanları ve tüm intikal güzergâhlarında karadan, havadan ve siber vatandan güvenliği anbean tesis ediyor." ifadelerini kullandı. Jandarma teşkilatının sorumluluk alanlarında alınan tedbirlere ilişkin Bakan Çiftçi, "Jandarma Teşkilatımız; sorumluluk sahalarındaki kırsal hatlarda, çevre güvenlik kuşaklarında ve kritik noktalarda kamu düzenini ve emniyeti kararlılıkla sağlıyor" dedi.
İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 kriz merkezini ziyaret etti 3

SAHİL GÜVENLİK VE AFAD EKİPLERİ GÖRE BAYINDA

Deniz güvenliği ve afetlere hazırlık kapsamında yürütülen çalışmaları da değerlendiren Bakan Çiftçi, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız; Mavi Vatan'da ve Antalya açıklarında denizden kuş uçurtmayan, kesintisiz bir güvenlik kalkanı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

AFAD ekiplerinin arama kurtarma, KBRN ve acil durum yönetimi alanlarında hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, "AFAD Başkanlığımız; arama kurtarmadan KBRN tedbirlerine, acil durum yönetiminden anlık risk analizine kadar her türlü senaryoya karşı 7/24 hazır kıta bekliyor" dedi.

Konferansın güvenlik ve koordinasyon çalışmalarında görev alan personele teşekkür eden Bakan Çiftçi, "Zirvenin huzur, güven ve sükûnet içinde icra edilmesi adına; devletimizin vakarını ve gücünü sahada en iyi şekilde temsil eden Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD teşkilatlarımız ile Antalya Valiliğimizin kıymetli yönetici ve personeline teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden alın teri döken her bir kahraman personelimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Mustafa Çiftçi cop31
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