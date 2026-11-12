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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Türkiye önümüzdeki süreçte yine hareketli günlere sahne olabilir. TBMM'deki bazı vekillerin dokunulmazlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'bekletilmesin' talimatı geldi. Adı geçen vekiller arasında Mustafa Sarıgül de yer alıyor. AK Parti içinde ise konuyla ilgili farklı düşününler de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde TBMM hareketli anlara sahne olabilir. Meclis’te uzun süredir bekleyen ve Yeni Partili bazı milletvekillerinin rüşvet ve yolsuzluk iddialarını içeren dokunulmazlık dosyalarının raftan indirilebileceğinin sinyalleri verildi.

ERDOĞAN 'BEKLETİLMEMELİ' DEDİ

TBMM’de sayıları binin üzerinde olan milletvekili dokunulmazlık dosyalarından rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi suçlamaları içeren dosyaların diğerlerinden ayrılarak gündeme alınmasına yönelik bir hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu dosyaların ‘bekletilmemesi’ yönünde görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bekletilmesin dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı 1

ARALARINDA SARIGÜL DE VAR

AK Parti kurmaylarına göre Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül başta olmak üzere diğer isimlerle ilgili dokunulmazlıklar yakın bir zamanda kaldırılabilir. Hatta bütçe sonrası bu dosyaların Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda görüşüleceği iddia ediliyor. AK Parti kaynakları “Son dönemde Sarıgül’le ilgili iddialar başta olmak üzere, Yeni Partili isimlerle ilgili iddiaların yer aldığı dosyaların bekletilmesinden dolayı bir rahatsızlık var. Cumhurbaşkanı da bu konuda bir çalışma yapılmasını istiyor” dedi.

PARTİ İÇİNDE FARKLI DÜŞÜNEN DE VAR

AK Parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili dosyaların gündeme alınmasını isteyenler bulunsa da dokunulmazlık dosyalarının dönem sonuna ertelenmesine yönelik görüşler ağırlık kazanıyor. Parti içinde bu konuda yapılacak değerlendirmelerden sonra, nasıl bir yol izleneceğinde Cumhurbaşkanı’nın tavrı belirleyici olacak.

SARIGÜL İÇİN AYRI HAREKETE GEÇİRİLEBİLİR

Mustafa Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “dolandırıcılık” ve “nitelikli cinsel saldırı” iddialarını içeren fezleke hazırlanmıştı. AK Parti kulislerinde dosyanın Meclis’e ulaşmasından sonra Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının yüksek ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bu kapsamda, sadece Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılabileceği, diğer isimlerle ilgili bir adım atılmayabileceği belirtiliyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınmasında salt çoğunluk yeterli sayılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan ak parti dokunulmazlık
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