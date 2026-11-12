Son ankette makas daraldı! AK Parti iki ayda 4 puan geriledi, Yeni Parti yüzde 23’ü aştı

Son seçim anketinde ortaya çıkan tablo siyaset arenasını hareketlendirdi. AREDA Survey’in ekim anketinde AK Parti yüzde 31,3’le ilk sırada kaldı. Ağustosta yüzde 35 seviyesini gören partinin desteği iki ayda yaklaşık 4 puan gerilerken, temmuzda yüzde 16 civarında ölçülen Yeni Parti ekimde yüzde 23,1’e ulaştı.

AK PARTİ'DE İKİ AYDA YÜZDE 4'LÜK GERİLEME

“Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti, ekim ayında yüzde 31,3’le ilk sırada yer aldı. Partide ağustosa göre yaklaşık 4 puan düşüş olduğu gözlendi.

YENİ PARTİ YÜKSELDİ

Temmuzda yüzde 16 seviyesinde ölçülen Yeni Parti ise ekimde yüzde 23,1’e yükseldi.

FARK 8,2 PUAN

Böylelikle ekim ayı araştırmasında iki parti arasındaki fark 8,2 puan oldu.

FON SORUŞTURMASINA YÜZDE 55,1’DEN “GÖZ BOYAMA” YANITI

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam’ın aktardığı ankette katılımcılara, fon dosyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerin soruşturulması ve tutuklanmasını nasıl değerlendirdikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 55,1’i bu adımları “bazı isimler üzerinden göz boyama” olarak nitelendirdi. Gerçek sorumlulara ulaşılmaya çalışıldığını düşünenlerin oranı yüzde 14,8 oldu.