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Pelin doktorun şüpheli ölümünde yeni ifade: 'Hamileydi, düşük yaptı, nişanımız vardı'

Dün gece 8. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar'ın sır ölümünde sevgilisinin ifadelerine ulaşıldı. Pelin doktorun hamile olduğunu daha sonra düşük yaptığını öğrendiklerini belirten sevgilisi bu ayın 21'inde nişanlanmayı plandıklarını söyledi. Düşük olayından dolayı Pelin doktorun üzgün olduğunu belirten sevgilisi 'teselli ettim' diyerek gece yaşananları anlattı ve suçlamaları kabul etmedi.

Pelin doktorun şüpheli ölümünde yeni ifade: 'Hamileydi, düşük yaptı, nişanımız vardı'

Gaziosmanpaşa’da 8’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar’ın (27) sevgilisi Nebi Ö.’nün (28) savcılıkta şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Nebi Ö.'nün ifadesinde "Ayın 21’inde nişanımız vardı; hazırlık yapıyorduk. Hamileydi ve bebeği 4-5 haftalıkken düştü. Pelin çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Teselli etmeye çalıştım. Ben lavabodayken dışarıdan çığlık geldi. Balkondan baktığımda karanlıkta yerdeki cesedi gördüm" dediği öğrenildi.

Pelin doktorun şüpheli ölümünde yeni ifade: Hamileydi, düşük yaptı, nişanımız vardı 1

SIR ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

Olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8’inci kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Pelin Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pelin doktorun şüpheli ölümünde yeni ifade: Hamileydi, düşük yaptı, nişanımız vardı 2

SOSYAL MEDYADA TANIŞMIŞLAR

Soruşturmada Pelin Pınar’ın sevgilisi Nebi Ö.’nün savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alındı. Nebi Ö.'nün ifadesinde, "Pelin Pınar’ı sanal medya hesabımdan bundan 1 yıl kadar önce eklemiştim. Daha sonra tanışıp sevgili olduk. 2026 yılının Mayıs ayında oturduğumuz eve çıktık. Ben turizm işi yapmaktayım. Ekim ayının sonunda banka çalışanlarını Kıbrıs’a götürmüştüm. Ben Kıbrıs’tayken Pelin bana hamile olduğunun fotoğraflarını attı. Bundan 2 hafta kadar önce Cuma günü Türkiye’ye döndüm. Pelin’in Adana’da bir doktor arkadaşı vefat etmişti. Ona taziye için Adana'ya gittik. Bir gece otelde kaldık sonra İstanbul’a geri döndük.

Pelin doktorun şüpheli ölümünde yeni ifade: Hamileydi, düşük yaptı, nişanımız vardı 3

"HAMİLE OLDUĞU İÇİN NİŞAN İŞİNİ HIZLANDIRMAK İSTEDİM"

Bu esnada kız arkadaşımın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Daha sonra Pelin ile kadın doğum uzmanlarının katıldığı Antalya’da gerçekleşen bir sempozyuma katılmak için 4 Kasım günü Antalya’ya gittik. Ben de bu esnada Pelin hamile olduğu için nişan işini hızlandırmak için Eskişehir'e ailemle görüşmek için gittim. Ben de ailemle görüşüp 5 Kasım günü Pelin’in yanına gitmek üzere Eskişehir’den Antalya’ya gitmek üzere yola çıktım. Daha sonra Pelin beni telefonla arayarak 'düşük riskim var' dedi. Bu esnada telefonla mı konuştuk mesajlaştık mı hatırlayamıyorum. Gelirken benden düşük riski için eczaneden bir ilaç almamı söyledi. Ben de Sandıklı ilçesinde bir eczaneden Pelin’in istediği ilacı aldım. Ardından Antalya’ya yanına gittim.

Pelin doktorun şüpheli ölümünde yeni ifade: Hamileydi, düşük yaptı, nişanımız vardı 4

"BEBEK ALDIRMA İŞLEMİ YAPMADIK"

Pelin’in arkadaşları da kadın doğumcu olduğu için ilk aşamada Pelin’in ultrasonla karnına baktılar ve çocuğun hiç büyümediğini söylediler. Ardından odamıza çıktık. Bir süre sonra Pelin’in yoğun kanaması oldu. İlk önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. O arada Pelin’e kesenin boş olduğunu söylediler. Daha sonra Antalya'da bir özel hastaneye gittik orada da yüzde 99 bebek düştü dediler. Biz herhangi bir hastanede bebek aldırma işlemi yaptırmadık. Bebek daha 4-5 haftalık olduğu için düşmüş. Bu Pazartesi günü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde içeride çocukla alakalı herhangi bir kalıntı olup olmadığını tespit etmek amacıyla GOP Eğitim Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum'a götürdük. Kendisi Pelin’in karnına ultrasonla baktı ve gerek olmadığını söyledi" dediği öğrenildi.

"TESELLİ ETTİM"

Nebi Ö., ifadesinin devamında, "Olay günü Kuyumcukent’e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21’inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Daha sonra AVM’ye gittik. Giderken midesinin bulandığını söyledi. Ardından iskender yedik. Daha sonra nişan elbisesi bakmaya gittik ancak almadan eve geldik. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum; Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol almaya başladı, ben de aldım. Alkol alırken oyun oynadım. Saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak "Uyuyalım" dedim. Daha sonra Pelin yanıma gelerek ve bebeği düşürmesinden ötürü çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Ardından alkol şişesini kafasına dikti ben de kendisine yapmaması gerektiğini söyledim. Kendisini teselli ettim" dedi.

Pelin doktorun şüpheli ölümünde yeni ifade: Hamileydi, düşük yaptı, nişanımız vardı 5

'DIŞARIDAN "GÜM" DİYE BİR SES VE ÇIĞLIK GELDİ'

Nebi Ö., "Daha sonra lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gittiğimde dışarıdan bir ses ve ardından çığlık geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağı baktığımda yerde yatan karanlıkta cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağı indim. Aşağı inmeden önce merdivenlerden inerken, 112 ve site güvenliğini aradım evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip inceleme yaptılar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Gaziosmanpaşa
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