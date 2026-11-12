Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde ise Bakan Göktaş, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın 1990’lı yıllara ilişkin 'kısırlaştırma' iddiası geniş yankı uyandırdı.

90’lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını belirten Bakan Göktaş, milletvekillerinin tepkisi üzerine, "Size manşetlerden gösterebilirim. Bakın utanç duymamız gereken bir durum. Bunların her birini sorgulamak zorundayız. Bugün aile ve nüfustan bahsettiğimizde gerçekten yürütmemiz gereken ne kadar önemli çalışmalar olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu konuyu detaylıca ben anlatırım. Detaylıca isteyen bütün milletvekillerini de anlatabilirim. Bunu söylemek ayıp mı? Bu gerçekten bahsetmek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim" diye konuştu.

MUHALEFET AÇIKLAMA İSTEDİ: "İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY DUYUYORUZ SAYIN BAKAN"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, böyle bir uygulamayı ilk kez duyduğunu söyleyerek Göktaş’tan iddiasını açıklamasını istedi. Göktaş ise “Size manşetlerden gösterebilirim” dedi ve konuyu ayrıntılarıyla anlatabileceğini söyledi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un Göktaş’tan konuyu açmasını istemesinin ardından Arı, uygulamanın sistematik olup olmadığını sordu.

Göktaş, sistematik bir uygulamadan söz etmediğini belirterek işlemlerin “SGK destekli” yapıldığını savundu.

GAZETE KUPÜRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık kaynakları, Bakan Göktaş'ın sözünü ettiği gazete manşetlerinin kupürlerini de paylaştı: