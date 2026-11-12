HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1990’lı yıllarda erkeklerin “SGK eliyle” kısırlaştırıldığını öne sürdü. Dönemin gazete manşetlerini işaret eden Göktaş, “Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar” dedi. Bakanlık kaynakları, Göktaş'ın işaret ettiği gazete kupürlerini paylaştı.

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı!
Mynet Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde ise Bakan Göktaş, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın 1990’lı yıllara ilişkin 'kısırlaştırma' iddiası geniş yankı uyandırdı.

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 1

90’lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını belirten Bakan Göktaş, milletvekillerinin tepkisi üzerine, "Size manşetlerden gösterebilirim. Bakın utanç duymamız gereken bir durum. Bunların her birini sorgulamak zorundayız. Bugün aile ve nüfustan bahsettiğimizde gerçekten yürütmemiz gereken ne kadar önemli çalışmalar olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu konuyu detaylıca ben anlatırım. Detaylıca isteyen bütün milletvekillerini de anlatabilirim. Bunu söylemek ayıp mı? Bu gerçekten bahsetmek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim" diye konuştu.

MUHALEFET AÇIKLAMA İSTEDİ: "İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY DUYUYORUZ SAYIN BAKAN"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, böyle bir uygulamayı ilk kez duyduğunu söyleyerek Göktaş’tan iddiasını açıklamasını istedi. Göktaş ise “Size manşetlerden gösterebilirim” dedi ve konuyu ayrıntılarıyla anlatabileceğini söyledi.

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 2

Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un Göktaş’tan konuyu açmasını istemesinin ardından Arı, uygulamanın sistematik olup olmadığını sordu.

Göktaş, sistematik bir uygulamadan söz etmediğini belirterek işlemlerin “SGK destekli” yapıldığını savundu.

GAZETE KUPÜRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık kaynakları, Bakan Göktaş'ın sözünü ettiği gazete manşetlerinin kupürlerini de paylaştı:

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 3

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 4

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 5

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 6

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 7

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 8

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 9

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 10

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 11

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 12

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 13

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 14

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 15

Bakan Göktaş’tan "90’lı yıllarda erkekler kısırlaştırıldı" iddiası: Gazete kupürleri ortaya çıktı! 16

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 yıldır unutulamayan acı! 12 Kasım 1999 Düzce depremi27 yıldır unutulamayan acı! 12 Kasım 1999 Düzce depremi
Türkiye'den dünyaya orman yangını çağrısı! Antalya'daki COP31'de tarihi adımTürkiye'den dünyaya orman yangını çağrısı! Antalya'daki COP31'de tarihi adım

Anahtar Kelimeler:
kısırlık kısırlaştırma Mahinur Özdemir Göktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı

Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uymayana para cezası

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uymayana para cezası

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.