Türkiye'den dünyaya orman yangını çağrısı! Antalya'daki COP31'de tarihi adım

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek için harekete geçti. Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ormanların korunmasına yönelik önemli mesajlar verdi.

Liderler Zirvesi Orman Etkinliği'nde açıklamalarda bulunan Yumaklı, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir uluslararası eylem planının hayata geçirildiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN ORMAN YANGINLARINA KARŞI KÜRESEL HAMLE

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin öncülüğünde Brezilya, Güney Kore, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı'nın işbirliğiyle Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nın başlatıldığını açıkladı.

Planın uluslararası taahhütleri somut adımlara dönüştürmeyi amaçladığını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin öncülüğünde, Brezilya, (Güney) Kore Cumhuriyeti ve FAO ile Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı'nın işbirliğiyle Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı başlatmaktan gurur duyuyoruz. Bu plan, küresel taahhütleri pratik işbirliğine, ortak bilgi birikimine ve sahada somut eyleme dönüştürmeyi amaçlamaktadır."

Yumaklı, Türkiye'nin ormancılık alanındaki bilgi ve deneyimini uluslararası ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu da vurguladı.

"YANGINLAR SINIR TANIMAZ, ÇÖZÜM DE ORTAK OLMAK ZORUNDADIR"

İklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının giderek daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, özellikle Akdeniz havzasında riskin arttığına dikkat çekti.

Artan sıcaklıklar ve derinleşen kuraklığın yangınların sıklığını ve şiddetini artırdığını ifade eden Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca ülkelerin kendi çabalarıyla yürütülemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin yangınları önleme, erken tespit ve hızlı müdahale kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini belirten Yumaklı, "Yangınlar sınır tanımaz. Çözüm de ortak olmak zorundadır." dedi.

BAKAN YUMAKLI: "TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA BİRİNCİSİ!"

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmaları da öne çıktı.

Türkiye'de son yıllarda ormancılık alanında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yumaklı, 2002-2025 yılları arasında 8,3 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı.

FAO'nun 2025 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi'ne işaret eden Yumaklı, Türkiye'nin 2020-2025 döneminde ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin çalışmalarının yalnızca fidan dikimiyle sınırlı olmadığını, bozulan orman alanlarının iyileştirilmesi, erozyonla mücadele ve ekosistemlerin yeniden güçlendirilmesine de önem verildiğini belirtti.

"ORMANLARA YÖNELİK EYLEM YOKSA ÇÖZÜM DE YOKTUR"

Ormanların iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini vurgulayan Yumaklı, karbon emiliminin yanı sıra su kaynaklarının, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında da ormanların büyük önem taşıdığını söyledi.

"İklim konusunda ormanlara yönelik eylem yoksa çözüm de yoktur." diyen Yumaklı, ormanların iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü doğa temelli çözümler arasında yer aldığını ifade etti.

ANTALYA'DA COP31 ANISINA BARIŞ ORMANI OLUŞTURULDU

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ormanların karbon tutma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde fidanların toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Yumaklı, Antalya'da da COP31 anısına Barış Ormanı oluşturulduğunu açıkladı.

Yumaklı, "Bu bir tesadüf değil bir mesajdır, küresel iklim hedeflerine ulaşmak, ancak toplumun tüm kesimlerinin sahadaki katkısıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

2030 HEDEFİ İÇİN 3 KRİTİK ÖNCELİK

Bakan Yumaklı, 2030 yılına kadar ormanların korunması ve iklim hedeflerine ulaşılması için üç alanda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Bu alanları finansman ve teknolojiye erişim, ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ile orman köylülerinin ve yerel toplulukların desteklenmesi olarak sıralayan Yumaklı, sürdürülebilir orman yönetiminin uluslararası dayanışmayla mümkün olacağını vurguladı.

Tüm ülkeleri Antalya Eylem Planı'na katılmaya davet eden Yumaklı, katılımın gönüllülük esasına dayandığını belirterek COP31'in yalnızca taahhütlerin açıklandığı değil, somut uygulamaların hayata geçirildiği bir zirve olmasını temenni etti.