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Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı

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İstanbul Kuruçeşme'de dün gece bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçsa da 3,5 saat sonra saklandıkları çalıların arasında yakalandı. Saldırganların birinin 18 diğerinin 17 yaşında olduğu belirlendi.

İstanbul Beşiktaş’ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki U.A. hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan iki şüpheli, dron destekli çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı.

Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı 1

24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden arka koltukta oturan şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri önünde bekleyen Umut A., (24) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Umut A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı 2

MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTILAR

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Biri 18 diğeri 17 yaşında! 24 yaşındaki genç kurtarılamadı 3

ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR

Şüphelilerin kaçış güzergahında dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen Y.Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirtilen M.O.’yu (17), yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul saldırı
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