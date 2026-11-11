Yer: Üsküdar! Duraktan alınmadığını iddia etti, İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurdu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Sabah saatlerinde kaydedilen görüntüde, bir kişinin İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurduğu görüldü.
İETT otobüsünün şoförünün kendisini durakta almadığını öne süren şahıs ilk olarak aracın önünü kesti ve şoförden kapıyı açmasını istedi.
Şoför ise otobüsün kapılarını açmadı. "İşe yetişeceğim" diyen şahıs aracın önünde durmaya devam ederken, şoföre de "Otobüsün arkası boş gidemezsin ya" ifadelerini kullandı.
Hızını alamayan adam o sırada kendisini sakinleştirmek isteyen kadına da "Gel teyze dur önünde" dedi.
Şoför, kapıyı açmadı ve şahsın aracın önünden çekilmesiyle yoluna devam etti. Otobüse binemeyen adam ise elindeki şemsiye ile aracın camlarına vurdu.
Olay yerinde olan bir vatandaşın da "Yapma yapma devletin malı" dediği duyuldu.