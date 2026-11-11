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Yer: Üsküdar! Duraktan alınmadığını iddia etti, İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurdu

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Melih Kadir Yılmaz

Üsküdar'da çekilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir şahıs, kendisini duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün önünü kesti. Şoför, buna rağmen kapıları açmazken şahıs duruma sinirlendi ve elindeki şemsiye ile aracın camlarına vurdu. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Sabah saatlerinde kaydedilen görüntüde, bir kişinin İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurduğu görüldü.

Yer: Üsküdar! Duraktan alınmadığını iddia etti, İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurdu 1

İETT otobüsünün şoförünün kendisini durakta almadığını öne süren şahıs ilk olarak aracın önünü kesti ve şoförden kapıyı açmasını istedi.

Yer: Üsküdar! Duraktan alınmadığını iddia etti, İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurdu 2

"OTOBÜSÜN ARKASI BOŞ GİDEMEZSİN"

Şoför ise otobüsün kapılarını açmadı. "İşe yetişeceğim" diyen şahıs aracın önünde durmaya devam ederken, şoföre de "Otobüsün arkası boş gidemezsin ya" ifadelerini kullandı.

Yer: Üsküdar! Duraktan alınmadığını iddia etti, İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurdu 3

"GEL TEYZE DUR ÖNÜNDE"

Hızını alamayan adam o sırada kendisini sakinleştirmek isteyen kadına da "Gel teyze dur önünde" dedi.

Yer: Üsküdar! Duraktan alınmadığını iddia etti, İETT otobüsünün camlarına şemsiye ile vurdu 4

OTOBÜSÜN CAMLARINA ŞEMSİYE İLE VURDU

Şoför, kapıyı açmadı ve şahsın aracın önünden çekilmesiyle yoluna devam etti. Otobüse binemeyen adam ise elindeki şemsiye ile aracın camlarına vurdu.

"YAPMA, DEVLETİN MALI"

Olay yerinde olan bir vatandaşın da "Yapma yapma devletin malı" dediği duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar İETT
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