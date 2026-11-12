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Karadeniz’in hırçın yüzü dalgalar Akçakoca’da sahilleri dövdü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hava şartlarının etkisiyle Karadeniz’de dalgalar oluştu.

Karadeniz’in hırçın yüzü dalgalar Akçakoca’da sahilleri dövdü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hava şartlarının etkisiyle Karadeniz’de dalgalar oluştu. Bölge sakinleri, denizin zaman zaman hırçın, zaman zaman ise sütliman olduğunu belirterek Akçakoca’nın doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline dikkat çekti.

Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, değişen hava şartları denizin görünümünü de etkiliyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Karadeniz’in dalgalı yüzü kendini gösterirken, bölge sakinleri ilçenin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade etti. Bölgede bulunan vatandaşlar, denizin durumunun tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu belirterek, "Bu havayla ilgili bir durum. Artık kış mevsimine giriyoruz. Ama buranın denizine bakarsanız, yazın da kışın ortasında da sütliman olduğu zamanlar olur. Denizin dalgalanması tamamen hava şartlarıyla ilgili. Genel olarak iyiydi. Yani sezon fena değildi. Ama Karadeniz’i biliyorsunuz. Burası Karadeniz’in bütün özelliklerini taşıyan bir yer. Fırtınalı havalarda deniz çok dalgalı olur. Fırtına olmadığı zamanlarda ise sütliman olur. O zaman da çok güzel bir denizi vardır buranın" dedi.

"İSTANBUL VE ANKARA’YA YAKINLIĞI BÜYÜK AVANTAJ"

Akçakoca’nın turizm açısından önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Ayrıca denizin tuz oranı Akdeniz’e göre biraz daha düşük. Bu yönüyle de turizme elverişli bir yer. Ama işte gördüğünüz gibi, bugünkü durum hava şartlarını gösteriyor. Çünkü Akçakoca’nın bir özelliği daha var. Havası çok sert değil, daha yumuşak. Hatta şunu söyleyebilirim, diğer tatil yörelerine göre buranın daha alıcı bir özelliği var. Hem İstanbul’a hem de Ankara’ya çok yakın. Genellikle buraya gelen tatilciler İstanbul, Ankara ve Bolu gibi çevre illerden geliyor. Bir de buraya yakın Karasu var. Akçakoca ve Karasu, İstanbul ve Ankara’ya yakın olduğu için turist çekiyor" ifadelerini kullandı. Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Akçakoca, büyükşehirlere yakınlığı ve sakin atmosferiyle yaz aylarının yanı sıra sonbahar ve kış dönemlerinde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Karadeniz’in hırçın yüzü dalgalar Akçakoca’da sahilleri dövdü 1

Karadeniz’in hırçın yüzü dalgalar Akçakoca’da sahilleri dövdü 2

Karadeniz’in hırçın yüzü dalgalar Akçakoca’da sahilleri dövdü 3

Karadeniz’in hırçın yüzü dalgalar Akçakoca’da sahilleri dövdü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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