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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Oğuzeli- Karkamış yolu Alaçalı mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Oğuzeli- Karkamış yolu Alaçalı mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada, A.U.K.(16), T.Ö.D(22), R.B. (16) ve Fehmi A.(24) yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralananları hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Fehmi A.(24) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 1

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 2

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 3

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 4

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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