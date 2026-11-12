27 yıldır unutulamayan acı! 12 Kasım 1999 Düzce depremi: 'Yer yarılacak da girecek miyiz diye düşündük'

Düzce 12 Kasım 1999'da Türkiye'nin en acı günlerinden birini yaşadı. 7.2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 948 kişi yaralandı. Depremin üzerinden 27 yıl geçse de bölge halkı o günü dün yaşanmış gibi aklından çıkaramıyor.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 12 Kasım Düzce Depremi’nin 27. yıldönümünde depremin tanıklarıyla bir araya gelerek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve o geceyi yaşayan belediye personelinin anılarını kayıt altına aldı.

BAŞKAN ÖZLÜ İLK ANI VE YAŞANANLARI ANLATTI

Belediye Başkanı Özlü, 12 Kasım 1999 Depremi sırasında Ankara’da bulunduğunu belirterek, deprem haberini almasının ardından ailesine ulaşmak ve Düzce’ye gelebilmek için yola çıktığını anlattı.

O dönem Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda görev yaptığını ve TAI’nin yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade eden Başkan Özlü, toplantıya gitmek üzere evden ayrılacağı sırada deprem yaşandığını ve depremin Düzce’de olmasını öğrenir öğrenmez Düzce’deki ailesini aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

Toplantıya katılmayı iptal ederek, bir arkadaşıyla özel aracına binerek Düzce’ye gelmek üzere yola çıktığını belirten Özlü, Bolu güzergahının kapalı olması nedeniyle Akyazı ve Sakarya üzerinden ilerlediklerini, sabah saat 06.00-06.30 sıralarında Düzce’ye ulaşabildiklerini kaydetti.

"ŞEHİRDE GÖRDÜĞÜM MANZARA ÇOK KORKUNÇTU"

Köylerindeki evin yıkılmadığını, ancak hasar gördüğünü, anne ve babasını, ablasını sağ olarak görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Özlü, şehir merkezindeki yıkımın ise korkunç boyutta olduğunu belirterek o geceyi şu sözlerle anlattı: “Şehirde gördüğüm manzara çok korkunçtu. Ablamın kaldığı ev yan yatmıştı ama onlar sağ çıkmışlardı. Perişandı her taraf. Kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Çok sayıda araç, dozer, iş makinesi ve çok sayıda insan arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunuyordu. Şehir çok kötüydü, perişan bir haldeydi. Allah Düzce’ye bir daha 12 Kasım’lar yaşatmasın.”

"SEÇİLEN YERLEŞİM ALANI DOĞRU KARARDI"

12 Kasım depreminin ardından şehir merkezinde meydana gelen büyük yıkımın yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Başkan Özlü, bugün yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Bahçeşehir bölgesinin yeni yerleşim alanı olarak belirlenmesini doğru bir karar olarak nitelendirdi.

Düzce’nin kuzey kesimlerinin yapılaşma açısından daha uygun olduğunu ifade eden Özlü, Kaynaşlı’dan başlayarak Bahçeşehir, Konuralp ve Boğaziçi üzerinden Çilimli’ye uzanan kuzey hattının daha yüksek rakımlı ve zemin açısından daha sağlam bölgelerden oluştuğunu belirtti.

"KONUT STOKUNUN YÜZDE 80'İ YENİ"

Düzce’nin konut stokunun yaklaşık yüzde 80’inin yeni yapılardan oluştuğunu söyleyen Özlü, 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’de meydana gelen depremde can kaybı yaşanmamasını yenilenen yapı stokunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi. Göreve geldikten sonra deprem dirençli şehir hedefi doğrultusunda yüksek katlı yapılaşmaya son verdiklerini kaydeden Başkan Özlü, “Düzce’de bugün yapılaşma maksimum zemin+4’tür. 4 kattan yukarısı yasaktır. Biz depremlere dirençli bir şehir olmak için; hem deprem yönetmeliklerini harfiyen uygulayan bir şehiriz. Hem kat yüksekliğine sınır getiren, yatay mimariyi önceleyen bir politika takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE PERSONELLERİ O GECE NELER YAŞADI?

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen röportajlarda, 12 Kasım 1999 Depremi’ni yaşayan belediye personelleri de o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

"BİNALARIN YÜZDE 90'I YIKILMIŞTI"

Dönemin Hesap İşleri Müdürü Vahap Demirel, deprem anını şu sözlerle aktardı: “Kırmızı ışıkta beklerken bir kütleme sesi oldu, ardından sallanmaya başladık. Tam bir kaos vardı. İnsanlar bir yerlere kaçışıyordu. Bağırışlar, imdat sesleri, korna sesleri... Araçlar birbirine girmişti. Celal Kasapoğlu Caddesi’ndeki binaların neredeyse yüzde 90’ı yıkılmıştı. Yollar kapanmıştı. Çok kötü bir ortamdı.”

“BİNALAR PASTA GİBİ KAT KAT ÜST ÜSTE YIĞILMIŞTI”

Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde harita teknikeri olarak çalışan Ahmet Bayar, gördüklerini şu sözlerle anlattı: “Her şey yerle bir olmuştu. Binalar pasta gibi kat kat üst üste yığılmıştı.”

"BİR ARA YER YARILACAK DA GİRECEK MİYİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Dönemin Bilgi İşlem Müdürü Halit Ramazan Kubilay ise, deprem sırasında ailesiyle birlikte evinde olduğunu, sarsıntı başladığında daha önce hazırladığı deprem köşesinde toplandıklarını anlattı. Depremin ardından ailesiyle dışarı çıktıklarını ve okulun bahçesine sığındıklarını kaydeden Kubilay, “Sabaha kadar defalarca deprem tekrar etti. Bir ara yer yarılıp girecek miyiz diye bir düşünceye de kapıldık” sözleriyle yaşadıklarını paylaştı.

ÖZVERİ VE FEDAKARLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Felaketin ardından Düzce’ye yardımların ulaşmaya başladığını anlatan Ahmet Bayar, gece saat 03.00’ten sonra helikopterlerin, TIR’ların ve kamyonların şehre gelmeye başladığını ifade etti.

Deprem sonrasında belediye çalışanlarının da birer depremzede olduğunu hatırlatan Vahap Demirel, “İtfaiyede çalışan arkadaşların o akşam binaları yıkıldı, 3 tane arkadaşları görev şehidi oldu. Arkadaşlarını kurtarmak bir yandan, bir taraftan da yangınlar oluştu onlara müdahale etmek.. Onlar çok büyük özveri ve fedakarlıkla çalıştılar. Ben en çok onları takdir ediyorum” dedi.

ARADA 80 CM FARK VARDI

Dönemin harita teknikeri Ahmet Bayar ise zemindeki değişimin boyutunu gözler önüne seren anısını paylaşarak, “Depremden önce bir mesafe okumuştum. Depremden sonra aynı mesafeyi tekrardan okuduğumda arada 80 cm fark vardı. Arada yarık oluştuğu için mesafenin bozulduğunu gördük” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE HİZMETLERİ 2005’E KADAR PREFABRİK BİNADA SÜRDÜ”

Halit Ramazan Kubilay, 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle belediye binasının ağır hasar aldığını ve belediye hizmetlerinin çadırda sürdürüldüğünü belirtti. 12 Kasım depremi sonrası özellikle vatandaşların hasar gören binaların kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmeleri için emlak beyanı ve su faturalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Kubilay, bu nedenle belediyenin bilgi işlem altyapısının bir hafta gibi kısa sürede yeniden kurulduğunu anlattı.

Vahap Demirel ise belediyeye tahsis edilen prefabrik binada birçok müdürlüğün 2005 yılına kadar çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

“BİR SONRAKİ DEPREMDEN, DÜZCE ÇOK DAHA SAĞLAM ÇIKACAKTIR”

Depremin ardından Düzce’nin yeniden yapılanma sürecinde farklı ülkelerden desteklerin geldiğini anlatan Halit Ramazan Kubilay, Japon uzmanların teknolojik destek sağlamak ve risk haritalarını oluşturmak amacıyla Düzce’de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Deprem sonrasında yeni konutların yapılacağı alanların belirlenmesi için araştırmalar yürüttüklerini anlatan Ahmet Bayar, İmar Müdürlüğü olarak çeşitli arazileri incelediklerini ve bugün Bahçeşehir olarak adlandırılan bölgenin zemin açısından uygun olduğunu değerlendirerek, bu alanı önerdiklerini ifade etti.

Depremin ardından yapılaşmaya ilişkin yeni yönetmeliklerin hayata geçirildiğini hatırlatan Bayar, alınan önlemlerle Düzce’nin daha güvenli bir şehir haline gelmesi için önemli adımlar atıldığını belirterek, “Ben bir sonraki depremde Düzce’nin çok daha sağlam çıkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.