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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e nöbetçi askerden sert tepki! 'Sessiz ol'

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Doğukan Akbayır

ABD'den gelen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve danışmanları, Gaziler Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirirken gülüşmeler yaşayınca, nöbet tutan asker tarafından sert ve yüksek bir sesle uyarıldı. Dünyanın gündemindeki görüntüler saniye saniye kaydedildi!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, eşi Jennifer, Özel Kalem Müdürü Ricky Buria, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Patrick Weaver ve danışmanı Tami Radabaugh ile Gaziler Günü kapsamında Virginia Eyaleti'ndeki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törene katıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth e nöbetçi askerden sert tepki! Sessiz ol 1

BAKANA SERT TEPKİ: "SESSİZ OL"

Törenin ardından Hegseth ve beraberindekiler, Meçhul Asker Anıtı'nın önünde fotoğraf çektirdi. Grubun bazı üyelerinin o esnada konuşup gülmesi üzerine anıtın önünde nöbet tutan asker yüksek sesle uyarıda bulundu:

“Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth e nöbetçi askerden sert tepki! Sessiz ol 2

Kameralar bir anda askere çevrildi. O anları gösteren görüntüler, sanal medyada tepkilere neden oldu.

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abd
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