11 gün sonra cansız bedeni çatı katında bulundu: "Birisi oraya bıraktı"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşamba, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. İki çocuk babası genç adamdan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Günlerdir aranan Çarşamba'nın akıbeti, 11 gün sonra ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ KENDİ EVİNİN ÇATI KATINDA BULUNDU

Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan arama çalışmaları sonucunda Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu.

DAHA ÖNCE DE ARANMIŞ AMA BULUNAMAMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; daha önce de arama yapıldığı belirtilen binanın çatısında cesedinin ortaya çıkması, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genç adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Şüpheliler arasında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yakalanan Uslu, Zonguldak Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu ise Zonguldak'ta gözaltına alındı. Dört şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

ABLADAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: "KARDEŞİMİ ORAYA BİRİSİ BIRAKTI"

Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeninin daha önce arama yapıldığı belirtilen binanın çatı katında bulunması, ailesinin tepkisine neden oldu. Kardeşinin kaybolmasının ardından polis ekiplerinin evde arama yaptığını ve köpeklerle binanın kontrol edildiğini söyleyen ablası Esra Yalçın, cesedin sonradan bırakılmış olabileceğini öne sürdü.

Yalçın, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."

ÇOCUKLUK ARKADAŞININ CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Uslu'nun, Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni bulunmadan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

"BANA ÖLDÜRDÜĞÜME DAİR VİDEO ÇEKTİRDİLER"

Canlı yayında korktuğunu söyleyen Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini iddia ederek, "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı. Uslu ayrıca, eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını öne sürmüş ve "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" demişti.

2 AY ÖNCE DE ENES'İN ARKADAŞININ CESEDİ ÇALILIKLARDA BULUNMUŞ

Atakan'ın ailesinin endişelerini artıran bir diğer gelişme ise yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayıydı. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra çalılık alanda ölü bulunmuştu.

Ablasının, kardeşinin yanlış arkadaşlıklar kurduğu ve yasaklı madde kullandığı yönündeki iddiaları da programda gündeme gelmişti. Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, genç adamın nasıl hayatını kaybettiği ve gözaltına alınan şüphelilerin olayla bağlantısı yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.