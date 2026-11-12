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COP31'de Filistin'e büyük onur! Bakan Kurum anons etti, ayakta alkışlandı

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Ufuk Dağ

Dünyanın yakından takip ettiği ve Antalya'da gerçekleşen COP31'de COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anons etti. Salon Başbakan Muhammed'i ayakta alkışladı. Muhammed konuşmasının ardından Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı.

COP31 de Filistin e büyük onur! Bakan Kurum anons etti, ayakta alkışlandı 1

"DÜN DE BUGÜN DE YARIN DA..."

Bakan Kurum Genel Kurul'daki konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de "dur" diyen ses olsun." ifadelerini kullandı.

COP31 de Filistin e büyük onur! Bakan Kurum anons etti, ayakta alkışlandı 2

ANADOLU SALONU'NDA FİLİSTİN'E AYAKTA ALKIŞ

Başbakan Muhammed, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Muhammed Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Filistin Murat Kurum cop31
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