Düzce depreminin 27. yılında dikkat çeken mesaj! Ümit Yıldırım: Afet bilincini artırmayı görev biliyoruz

Düzce'de büyük yıkıma neden olan 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, depremin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda hayatını kaybeden vatandaşları andı. Yıldırım, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve toplumsal farkındalığı artırmanın önemine dikkat çekti.

"DÜZCE'Yİ EL BİRLİĞİYLE AYAĞA KALDIRDIK"

Depremin ardından Düzce'nin yeniden toparlanmasında kamu kurumları ile özel sektörün ortak çabasının belirleyici olduğunu ifade eden Yıldırım, şu sözleri kullandı:

"12 Kasım’ın 27. yıl dönümünde, Düzce’yi el birliğiyle ayağa kaldıran dayanışmayı hatırlıyoruz. Depremin ardından şehrimiz, kamu ve özel sektörün birlikte ortaya koyduğu çabayla toparlandı. Kamu kurumlarımız, esnafımız, sanayicimiz ve tüccarımız aynı hedefte buluştu."

"ÜRETİMİN VE TİCARETİN DEVAMLILIĞI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞILDI"

Depremin ardından ekonomik hayatın yeniden canlandırılması için verilen mücadeleyi de hatırlatan Yıldırım, Düzce'nin bugünkü ekonomik yapısında o dönemde ortaya konulan birlikteliğin önemli bir payı olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Üretimin sürmesi, ticaretin aksamaması ve şehrin günlük hayatına dönmesi için yan yana çalışıldı. Bugün Düzce’de devam eden iktisadi faaliyet, o günlerde kurulan bu ortak iradenin sonucudur" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL AFET BİLİNCİNİ ARTIRMAYI GÖREV BİLİYORUZ"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak afet farkındalığına yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirten Yıldırım, iş dünyasının afetlere hazırlıklı olması gerektiğine işaret etti.

Üyelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Doğal afet bilinci, odamızın üzerinde durduğu bir çalışma alanıdır. Üyelerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyor; afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranışın yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz. Meclisimiz, bu başlığı iş dünyamızın gündeminde tutmayı görev bilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 12 Kasım’da yitirdiğimiz hemşerilerimizi saygıyla anıyoruz."