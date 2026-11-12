SON DAKİKA | Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! MSB'den açıklama

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 civarında helikopter düştü.



Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede başlayan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgeye emniyet ve askeri yetkililerde incelemelerde bulunuyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır