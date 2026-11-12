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İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, kentin her iki yakasında da ulaşımı olumsuz etkiledi. Ana arterler, köprü bağlantıları ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 81'e kadar yükseldi.

İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu güzergâhlarında trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Küçükçekmece-Bakırköy bağlantıları ile Merter çevresinde araçlar güçlükle ilerlerken, Esenler, Bağcılar, Güngören ve Gaziosmanpaşa'daki ana arterlerde de trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş çevresinde de yoğunluk yaşanırken, Haliç Köprüsü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 81 e ulaştı 1

ANADOLU YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK ARTTI

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Kartal çevresindeki ana yollarda trafik akışı yavaşladı.

D-100 kara yolunun bazı bölümleri ve bağlantı güzergâhlarında araç yoğunluğu dikkat çekerken, Ataşehir çevresinde de sürücüler ilerlemekte zorlandı.

İstanbul da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 81 e ulaştı 2

KÖPRÜ BAĞLANTILARINDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

İki yakayı birbirine bağlayan köprü güzergâhlarında da yoğunluk etkisini gösterdi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşımı sağlayan bağlantı yollarında trafik akışı yavaşladı.

Her iki yakadaki bazı ana arterlerde devam eden yol çalışmaları da ulaşımı olumsuz etkilerken, toplu taşıma duraklarında bekleyen yolcuların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 81 olarak kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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