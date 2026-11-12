HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun hesabını gelecek nesillere veremeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Küresel karbon tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımı ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalıdır. İklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlara yardım edilmelidir. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışı benimsenirse çok daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun hesabını gelecek nesillere veremeyiz"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda katılımcılara seslendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN COP31 İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yapılan ekolojik hatalara dikkat çekerek, "Biz de bugün aynı hataları yaparsak, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun hesabını gelecek nesillere veremeyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun hesabını gelecek nesillere veremeyiz" 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Türkiye, 2023'te asrın felaketiyle sarsılmış bir ülkedir. 11 şehri etkileyen bu felakette 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. 3 yılda yüz binlerce konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu yaptıklarımızı katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk.

"SADECE HÜKÜMETLER DEĞİŞ İŞ İNSANLARI DA SORUMLULUK ALMALI"

Kürsel karbon tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımı ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalıdır. İklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlara yardım edilmelidir. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışı benimsenirse çok daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalırız.

(İklim krizi) Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir.

"EKOLOJİYİ EKONOMİYE FEDA EDEMEYİZ"

Böyle bir süreçte sadece hükümetlerin mücadelesi yetmez. İş insanları da sorumluluk almalıdır. Bugün karşılaştığımız sorunlarda geçmişte kaynakları hoyratça kullanmamızın payı vardır.

50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir

"TÜRKİYE HAYALLERİNİ GERÇEKLERE DÖNÜŞTÜRMEDE USTA BİR ÜLKEDİR"

Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektirik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz

Türkiye hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Aktif sanayi programımızla her zaman iş dünyamızın yanında olacağız.

"YEŞİL ENERJİYE YATIRIM TEŞVİKLERİMİZ SÜRÜYOR"

Yeşil Kalkınma Yolculuğu sürüyor. Yeşil enerjiye yatırımlara teşvikimiz sürüyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 81'e ulaştıİstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı
SON DAKİKA | Malatya'da helikopter kazası! Çok sayıda ekip sevk edildiSON DAKİKA | Malatya'da helikopter kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
antalya Recep Tayyip Erdoğan cop31
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.