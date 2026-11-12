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İş insanı Bekir Kayabaşı evinde ölü bulundu! Vücudunda bıçak ve kurşun izleri bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Bekir Kayabaşı (72), villasında ölü bulundu. Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

İş insanı Bekir Kayabaşı evinde ölü bulundu! Vücudunda bıçak ve kurşun izleri bulundu

Olay, 9 Kasım’da İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'na ulaşamayan yakınları saat 23.00 sıralarında yaşadığı eve gitti.

İş insanı Bekir Kayabaşı evinde ölü bulundu! Vücudunda bıçak ve kurşun izleri bulundu 1

İŞ İNSANI İZMİR'DEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren yakınları Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bekir Kayabaşı'nın öldüğünü belirlendi.

İş insanı Bekir Kayabaşı evinde ölü bulundu! Vücudunda bıçak ve kurşun izleri bulundu 2

BIÇAK VE KURŞUN İZLERİNE RASTLANDI

Vücudunda bıçak ve kurşun izi bulunan Bekir Kayabaşı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Kayabaşı’nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bekir Kayabaşı, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

İş insanı Bekir Kayabaşı evinde ölü bulundu! Vücudunda bıçak ve kurşun izleri bulundu 3

Bekir Kayabaşı’ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İzmir iş adamı ölü bulundu
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