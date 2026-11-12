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Tramvay durağında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Tramvay durağında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. K.D. (19), kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada H.A.’yı (16) sırtından, A.A.A.’yı (21) bacağından ve boynundan, A.A.’yı ise elinden bıçakladı.

Tramvay durağında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı 1

TRAMVAY DURAĞINDA 3 KİŞİYİ YARALADI

Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun
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