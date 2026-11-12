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Son dakika | İzmir'de terör estiriyordu! Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Türkiye’ye getiriliyor

Hakkında kırmızı bülten bulunan ve 116 suçtan aranan Sercan Sayal’ın Türkiye’ye getirileceği bildirildi. İzmir’deki organize suç örgütünü yönettiği öne sürülen Sayal, daha önce Yunanistan’ın başkenti Atina’da yakalanmıştı.

Son dakika | İzmir'de terör estiriyordu! Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Türkiye’ye getiriliyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal’ın Türkiye’ye getirileceği bildirildi. İzmir’de faaliyet gösterdiği belirtilen bir organize suç örgütünün yöneticisi olmakla suçlanan Sayal, Atina’da yakalandıktan sonra Yunanistan’da cezaevine konulmuştu.

İZMİR'DE ADETA TERÖR ESTİRİYORDU

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;

-Tasarlayarak Öldürme,
-Kasten Öldürme,
-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,
-Nitelikli Yağma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'dan ülkemize getiriliyor.

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal'ın İzmir’de;
-90 kurşunlama,
-3 yaralama,
-1 kasten adam öldürme ve
-164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

Son dakika | İzmir de terör estiriyordu! Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Türkiye’ye getiriliyor 1

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

İZMİR’DE ÖRGÜT YAPILANMASINA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aralık 2025’te yürütülen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, sosyal medya paylaşımlarıyla örgüte eleman kazandırılmaya çalışıldığı ve özellikle çocukların hedef alındığı öne sürülmüştü.

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suçlu
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