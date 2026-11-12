MSB'den 'Somali'ye asker gönderilecek' iddialarına yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son dönemini geçirdiği TCG Savarona'da gerçekleştirildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, NATO faaliyetleri ve savunma sanayiindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

"1 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aktürk, Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde ise yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

"HUDUTLARDA YILBAŞINDAN BU YANA 15 BİN 846 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudut güvenliğine ilişkin son verileri de paylaşan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 kişinin yakalandığını belirtti.

Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896'ya ulaşmıştır" dedi.

"YILKI GÖZÜKARA SİSTEMİ'NİN MUAYENE VE KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinin yerli ve millî savunma sanayii ürünleriyle güçlendirilmeye devam edildiğini belirten Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen teslimat ve kabul faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve millî savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Yılkı Gözükara Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildiren Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından da savunma sanayii paydaşlarına muhtelif miktarda Fırtına obüsü silah sistemi ve yedek parça teslimatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

"SOMALİ'YE 15 BİN ASKER GÖNDERİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlık açıklamasında, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır