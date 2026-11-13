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Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 'Joker' mirasçılarla bankadan paraları çektiler... 11 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların yöntemi ise pes dedirtti. Benzer fiziki özelliklere sahip kişilerin 'joker' olarak kullanıldığı ve sahte pasaportlarla banka hesaplarındaki paraların çekildiği olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma başlattı.

ÖZELLİKLE BU DOSYALARI TAKİP ETMİŞLER

Yapılan incelemelerde, yurt dışında yaşayan ve hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarının hedef alındığı belirlendi. Şüphelilerin özellikle mirasçısı bulunmayan kişilere ait miras dosyalarını takip ettikleri tespit edildi.

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Joker mirasçılarla bankadan paraları çektiler... 11 şüpheli gözaltına alındı 1

MİRAS SAHİPLERİNE BENZER KİŞİLERİ 'JOKER' OLARAK KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, miras sahipleriyle benzer fiziki özelliklere sahip kişileri 'joker' olarak kullandıkları, sahte pasaportlarla banka şubelerine giderek miras hesaplarındaki paraları çektikleri ortaya çıkarıldı. Çekilen paraların ise şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

19 AYRI SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKAT DA YAKALANDI

İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda, dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu 19 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan eski bir avukat da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul miras
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