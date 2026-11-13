ABD yönetiminde İran alarmı! Bir bir askeri üslere taşınıyorlar

ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselirken Washington yönetiminde güvenlik alarmı verildi. Trump yönetiminde görev yapan üst düzey isimlerin olası saldırı riskine karşı askeri tesislere ve korunaklı konutlara yerleştirildiği öğrenildi. Son olarak ABD Adalet Bakanı Todd Blanche'ın da uzun süredir Washington yakınlarındaki bir askeri tesiste yaşadığı bilgisi gündeme geldi.

Amerikan basınında yer alan haberler, yönetimin üst kademesindeki isimlere yönelik güvenlik tedbirlerinin kapsamının genişlediğini ortaya koydu.

ADALET BAKANI BLANCHE'IN ADRESİ ASKERİ TESİS OLDU

Fox News'un haberine göre ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, yılın başlarından bu yana Washington yakınlarında bulunan bir askeri tesiste ikamet ediyor.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, Blanche'ın aylardır askeri tesiste kaldığını doğruladı. Ancak bakanın neden böyle bir karar aldığına ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadı.

Fox News'un konuyla ilgili açıklama talep ettiği ABD Adalet Bakanlığı da haberin yayımlandığı sırada herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

İRAN'DAN GELEN TEHDİTLER BESSENT'İ DE EVİNDEN ETTİ

Güvenlik önlemlerinden etkilenen bir diğer isim ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent oldu. İran bağlantılı tehditlerin ardından Bessent'in Washington'daki konutundan ayrılarak askeri bir tesise yerleştiği bildirildi.

Bessent'in yaşadığı evin, basına yansıyan bir fotoğraf üzerinden konumunun belirlenebilir hale gelmesi de güvenlik kaygılarını artıran gelişmeler arasında gösterildi.

Hazine Bakanlığı ise İran kaynaklı tehditlerin Bessent'in görevini sürdürmesine engel olmayacağını açıkladı. Bakanın, Tahran yönetimine yönelik ekonomik baskı politikasından geri adım atmayacağı mesajı verildi.

RUBIO VE MILLER İÇİN DE ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMİ

Trump yönetimindeki diğer kritik isimlerin de güvenlik gerekçesiyle yaşam alanlarını değiştirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in başkent Washington'daki Fort McNair askeri tesisinde kaldığı aktarıldı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'ın ise güvenlik tedbirleri güçlendirilmiş başka bir konuta taşındığı ifade edildi.

Öte yandan Trump yönetiminde daha önce görev alan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve eski Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de askeri tesislerde konakladığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

TÜM TAŞINMALARIN NEDENİ İRAN DEĞİL

Üst düzey yetkililerin güvenlik gerekçesiyle farklı adreslere yerleştirilmesi dikkat çekerken, bu kararların tamamının İran kaynaklı tehditlerle bağlantılı olmadığına işaret edildi.

Bazı isimler için ABD içerisindeki güvenlik risklerinin ön plana çıktığı, Scott Bessent'in taşınmasında ise İran'dan geldiği belirtilen tehditlerin etkili olduğu kaydedildi.

Washington yönetimi, Tahran'a yönelik yaptırım ve ekonomik baskı politikasını sürdürürken ABD'li yetkililerin korunmasına yönelik tedbirlerin de sıkılaştırıldığı bildirildi. İran'ın Amerikalı yetkilileri hedef alabileceğine yönelik istihbarat değerlendirmelerinin başkentteki güvenlik önlemlerinde etkili olduğu aktarıldı.