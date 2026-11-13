15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası yönündeki girişinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, seyir halindeki aracını durduran bir kişi elinde silahla aracın tavanına çıktı.
Görüntülerde, aracın üzerinde bayraklar olduğu ve polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı görüldü.
İHA'nın aktardığına göre şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.