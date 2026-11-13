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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı

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Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde bir kişi, aracını durdurup elinde silahla üzerine çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası yönündeki girişinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, seyir halindeki aracını durduran bir kişi elinde silahla aracın tavanına çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı 1

Görüntülerde, aracın üzerinde bayraklar olduğu ve polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı 2

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

İHA'nın aktardığına göre şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı 3

Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı 4

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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