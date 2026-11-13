HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İsmail Saymaz'dan, Abdullah Güler'e çok sert 'liste' tepkisi: "Fon konusunda zır cahil"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in fon skandalında 'liste' açıklaması gündem olmuştu. Güler, "Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var" demiş ve masumiyet karinesine dikkat çekmişti. Güler'in bu sözlerine gazeteci İsmail Saymaz'dan çok sert tepki geldi. Saymaz, "Abdullah Güler kusura bakmasın da kendisi fon konusunda zır cahil! Konuyu bilmiyor ki, 450 bin kişiyi nasıl açıklayacağız diyor liste zaten 214 kişi" dedi.

İsmail Saymaz'dan, Abdullah Güler'e çok sert 'liste' tepkisi: "Fon konusunda zır cahil"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye, fon skandalına adı karışan ve haksız kazanç sağlayan isimleri merak ederken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İsmail Saymaz dan, Abdullah Güler e çok sert liste tepkisi: "Fon konusunda zır cahil" 1

"BEN DE AÇIKLANMASINI İSTERİM ANCAK 455 BİN 578 KİŞİ VAR"

Herkesin merakla beklediği liste için açıklamada bulunan Güler, "Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var. Bu fonlara girmişler, yatırım aracı olarak da paralarını yatırmışlar. Ancak şu an soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanan, ihmal eden veya farklı niyetler taşıyan, piyasa bozucu eylemlerde bulunan insanlar kimler? 455 bin 578 kişinin hepsinin bu fon dolandırıcılığı dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin arkadaşlar. Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Saymaz dan, Abdullah Güler e çok sert liste tepkisi: "Fon konusunda zır cahil" 2

SAYMAZ'DAN GÜLER'E ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Güler'in bu sözlerine sert tepki gösterdi. Sözcü TV yayınında konuşan Saymaz şunları söyledi:

"BU OLAYI HİÇ ANLAMAMIŞ, HİÇ BİLMİYOR"

"Bu olayı hiç anlamamış, hiç bilmiyor. İnsan en azından fon soruşturmasındaki a,b,c'yi bilen birine bu açıklamayı yaptırır. Abdullah Güler konuyu bilmiyor ya. Bir arkadaş da sormadı ona ya. Bir kere listenin kaç kişi olduğunu bilmiyor. Listenin 455 bin kişi olduğunu zannediyor. O zannediyor ki liste açıklayın deyince 455 bin kişi açıklanacak. Konuya vakıf olsa demez bu cümleyi.

Sayın adalet bakanı Sabah gazatesine verdiği demeçte 1 Eylül tarihine kadar yüz milyonun üzerinde gelir elde eden 214 kişiden bahsetti. Bunun 140'ı galiba gerçek kişi 70'i tüzel kişi dedi. Listeden kastedilen adalet bakanının açıklamasında 214 kişi.

Abdullah Güler konuyu bilmiyor. Bir de diyor ki şimdi 'neye göre listeyi hazırlacağız' Ya Abdullah bey liste zaten hazır. Canlı yayında izledim ben bunu. İnanamadım. Bilse bunları söylemez. Bu liste dediği 214 kişi ve yeni baştan liste yapmayacağız zaten bakanlığın elinde.

"ABDULLAH GÜLER BU MESELEDE ZIR CAHİL"

Abdullah Güler başka meselelere vakıf olabilir de bu meselede zır cahil. Bilmediği konuda ne adım atacakmış. Böyle bir meselede bu kadar ezbere söylenir mi. "Biz 450 bin kişiyi mi açıklayacağız?" yok öyle bir şey zaten 214 kişi. "Biz bu listeyi nasıl oluşturacağız?" zaten liste var. Abdullah bey bilmiyor bu işi. AK Parti Abdullah bey gibi bu meselede hiçbir bilgiye sahi olmayan yöneticilerle adım atacağını düşünüyorsa kendi sonunu hazırlar"

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken görüntüler! Elinde silah ve bayrakla aracın üzerine çıktı
İstanbul'da fuhuş organizasyonundan görüntüler kameradaİstanbul'da fuhuş organizasyonundan görüntüler kamerada

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Güler İsmail Saymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.