İsmail Saymaz'dan, Abdullah Güler'e çok sert 'liste' tepkisi: "Fon konusunda zır cahil"

Türkiye, fon skandalına adı karışan ve haksız kazanç sağlayan isimleri merak ederken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"BEN DE AÇIKLANMASINI İSTERİM ANCAK 455 BİN 578 KİŞİ VAR"

Herkesin merakla beklediği liste için açıklamada bulunan Güler, "Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var. Bu fonlara girmişler, yatırım aracı olarak da paralarını yatırmışlar. Ancak şu an soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanan, ihmal eden veya farklı niyetler taşıyan, piyasa bozucu eylemlerde bulunan insanlar kimler? 455 bin 578 kişinin hepsinin bu fon dolandırıcılığı dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin arkadaşlar. Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SAYMAZ'DAN GÜLER'E ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Güler'in bu sözlerine sert tepki gösterdi. Sözcü TV yayınında konuşan Saymaz şunları söyledi:

"BU OLAYI HİÇ ANLAMAMIŞ, HİÇ BİLMİYOR"

"Bu olayı hiç anlamamış, hiç bilmiyor. İnsan en azından fon soruşturmasındaki a,b,c'yi bilen birine bu açıklamayı yaptırır. Abdullah Güler konuyu bilmiyor ya. Bir arkadaş da sormadı ona ya. Bir kere listenin kaç kişi olduğunu bilmiyor. Listenin 455 bin kişi olduğunu zannediyor. O zannediyor ki liste açıklayın deyince 455 bin kişi açıklanacak. Konuya vakıf olsa demez bu cümleyi.

Sayın adalet bakanı Sabah gazatesine verdiği demeçte 1 Eylül tarihine kadar yüz milyonun üzerinde gelir elde eden 214 kişiden bahsetti. Bunun 140'ı galiba gerçek kişi 70'i tüzel kişi dedi. Listeden kastedilen adalet bakanının açıklamasında 214 kişi.

Abdullah Güler konuyu bilmiyor. Bir de diyor ki şimdi 'neye göre listeyi hazırlacağız' Ya Abdullah bey liste zaten hazır. Canlı yayında izledim ben bunu. İnanamadım. Bilse bunları söylemez. Bu liste dediği 214 kişi ve yeni baştan liste yapmayacağız zaten bakanlığın elinde.

"ABDULLAH GÜLER BU MESELEDE ZIR CAHİL"

Abdullah Güler başka meselelere vakıf olabilir de bu meselede zır cahil. Bilmediği konuda ne adım atacakmış. Böyle bir meselede bu kadar ezbere söylenir mi. "Biz 450 bin kişiyi mi açıklayacağız?" yok öyle bir şey zaten 214 kişi. "Biz bu listeyi nasıl oluşturacağız?" zaten liste var. Abdullah bey bilmiyor bu işi. AK Parti Abdullah bey gibi bu meselede hiçbir bilgiye sahi olmayan yöneticilerle adım atacağını düşünüyorsa kendi sonunu hazırlar"