HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kalp sağlığında küçük alışkanlıklar büyük fark yaratabilir! Her gün bunları yapın

53 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği araştırmada, uyku süresine 11 dakika eklemek, günlük fiziksel aktiviteyi 4,5 dakika artırmak ve beslenmeye çeyrek su bardağı kadar sebze eklemek birlikte değerlendirildiğinde kalp ve damar hastalıkları riskinin yüzde 10 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

Kalp sağlığında küçük alışkanlıklar büyük fark yaratabilir! Her gün bunları yapın
Nilgün Arabacı

Kalp sağlığını korumak için yaşam tarzında köklü değişiklikler yapmak gerektiği düşünülse de küçük günlük alışkanlıklar da önemli olabilir. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde 23 Mart 2026'da yayımlanan bir araştırma, uyku, egzersiz ve beslenmedeki mütevazı farklılıkların kalp ve damar sağlığıyla ilişkisini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu üç alandaki küçük değişikliklerin bir arada değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

HER GÜN 11 DAKİKA FAZLA UYKU, 4,5 DAKİKA EGZERSİZ

Araştırmada, İngiltere'deki UK Biobank çalışmasına katılan 53 bin 242 yetişkinin verileri incelendi. Katılımcılar ortalama sekiz yıl boyunca takip edildi. Uyku süreleri ve fiziksel aktiviteleri giyilebilir cihazlarla ölçülürken beslenme alışkanlıkları anketlerle değerlendirildi.

Araştırmanın takip sürecinde kalp krizi, inme ve kalp yetmezliğini kapsayan 2 bin 34 önemli kalp ve damar olayı kaydedildi.

Araştırmacıların istatistiksel modeline göre her gece uyku süresine 11 dakika eklenmesi, günlük orta veya yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitenin 4,5 dakika artırılması ve beslenme kalitesinin günde fazladan yaklaşık çeyrek su bardağı sebze tüketimine denk gelecek ölçüde iyileştirilmesi, önemli kalp ve damar olaylarının görülme riskinin yüzde 10 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

Bu sonuçlar kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği vakalarını kapsıyor.

Kalp sağlığında küçük alışkanlıklar büyük fark yaratabilir! Her gün bunları yapın 1

ÜÇ ALIŞKANLIĞI BİRLİKTE SÜRDÜRENLERDE RİSK FARKI DAHA YÜKSEK

Araştırmada daha sağlıklı alışkanlıklara sahip katılımcılarla yaşam tarzı göstergeleri daha olumsuz olanlar arasında da dikkat çekici bir fark belirlendi. Gecede yaklaşık 8-9 saat uyuyan, günde en az 42 dakika orta veya yüksek yoğunluklu fiziksel aktivite yapan ve görece sağlıklı beslenen kişilerde önemli kalp ve damar olaylarının görülme riski, en olumsuz alışkanlıklara sahip grupla karşılaştırıldığında yüzde 57 daha düşük bulundu.

Araştırmanın başyazarı ve Sydney Üniversitesi araştırmacısı Nicholas Koemel, birkaç küçük değişikliğin aynı anda yapılmasının yaşam tarzında büyük bir dönüşüm gerçekleştirmeye çalışmaktan daha uygulanabilir ve sürdürülebilir olabileceğine dikkat çekti.

UYKU, HAREKET VE BESLENME BİRBİRİNİ ETKİLİYOR

Araştırmacılara göre uyku, fiziksel aktivite ve beslenme birbirinden bağımsız alışkanlıklar değil. Bu alanlardaki değişimler günlük yaşamda birbirini etkileyebiliyor.

Yetersiz uyku iştah düzenini ve besin tercihlerini olumsuz etkileyebilirken yorgunluk nedeniyle fiziksel aktivitenin azalmasına da yol açabiliyor. Düzenli egzersiz uyku kalitesini destekleyebilirken beslenme düzeni de hem uyku hem de hareket için gerekli enerji üzerinde etkili olabiliyor.

Bu nedenle kalp sağlığı değerlendirilirken yalnızca tek bir alışkanlığa odaklanmak yerine uyku, hareket ve beslenmenin birlikte ele alınması önem taşıyor.

Kalp sağlığında küçük alışkanlıklar büyük fark yaratabilir! Her gün bunları yapın 2

ARAŞTIRMA KESİN NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ GÖSTERMİYOR

Araştırmanın önemli sınırlılıklarından biri gözlemsel olması. Bu nedenle elde edilen bulgular, her gün belirtilen sürelerde daha fazla uyumanın, egzersiz yapmanın ve sebze tüketmenin herkesin kalp hastalığı riskini kesin olarak yüzde 10 azaltacağını göstermiyor.

Araştırmacılar ayrıca üç alışkanlığın bir araya geldiğinde birbirlerinin etkisini özel olarak artırdığına ilişkin net bir istatistiksel kanıt elde edemedi. Bulgular, olumlu yaşam tarzı alışkanlıklarının birlikte daha düşük kalp ve damar hastalığı riskiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu ilişkinin doğrulanması için müdahale çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP'nin sıralaması değişiyorİki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP'nin sıralaması değişiyor
Yunan vekil hükümeti topa tuttu: "Türkiye tek bir savaş gemisi göndermeden istediğini elde etti"Yunan vekil hükümeti topa tuttu: "Türkiye tek bir savaş gemisi göndermeden istediğini elde etti"

Anahtar Kelimeler:
Kalp‎
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.