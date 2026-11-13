HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yunan vekil hükümeti topa tuttu: "Türkiye tek bir savaş gemisi göndermeden istediğini elde etti"

Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı Theodora Çakri Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı projesi kapsamında hükümeti sert şekilde eleştirdi. Çakri, "Türkiye, tek bir savaş gemisi göndermeden istediğini elde etti" ifadelerini kullandı. Çakri, Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığı vurgulandı.

Yunan vekil hükümeti topa tuttu: "Türkiye tek bir savaş gemisi göndermeden istediğini elde etti"
Melih Kadir Yılmaz

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik bağlantısı projesi kapsamında yaşanan gelişmeler Yunan kamuoyunda gündemdeki yerin koruyor. Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri bu kapsamda bir yazı kaleme aldı ve hükümeti sert şekilde eleştirdi.

Çakri, Militaire internet sitesi için yazdığı yazıda, Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini eleştirdi ve Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığını vurguladı.

FRANSA'NIN NOTASI TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Haber7'de yer alan habere göre, Çakri, Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde ettiğini ve Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'e de dikkat çeken Çakri, çalışmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkat çekti. Çakri, Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunun vurgulandığını bildirdi.

YUNANİSTAN, FRANSA'DAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ ALAMADI

Çakri yazısında Fransa'nın diplomatik notasının Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabileceğini de söyledi. Çakri ayrıca, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını da belirtti.

Yunan hükümetine çağrı da yapan Çakri, Yunan hükümetinin diplomatik notanın içeriğini kamuoyuna açıklaması ve Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini aktardı.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her gün bunları yaparsanız ciddi kalp problemlerini azaltıyorHer gün bunları yaparsanız ciddi kalp problemlerini azaltıyor
İki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP'nin sıralaması değişiyorİki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP'nin sıralaması değişiyor

Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.