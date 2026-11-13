Yunan vekil hükümeti topa tuttu: "Türkiye tek bir savaş gemisi göndermeden istediğini elde etti"

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik bağlantısı projesi kapsamında yaşanan gelişmeler Yunan kamuoyunda gündemdeki yerin koruyor. Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri bu kapsamda bir yazı kaleme aldı ve hükümeti sert şekilde eleştirdi.

Çakri, Militaire internet sitesi için yazdığı yazıda, Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini eleştirdi ve Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığını vurguladı.

FRANSA'NIN NOTASI TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Haber7'de yer alan habere göre, Çakri, Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde ettiğini ve Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'e de dikkat çeken Çakri, çalışmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkat çekti. Çakri, Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunun vurgulandığını bildirdi.

YUNANİSTAN, FRANSA'DAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ ALAMADI

Çakri yazısında Fransa'nın diplomatik notasının Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabileceğini de söyledi. Çakri ayrıca, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını da belirtti.

Yunan hükümetine çağrı da yapan Çakri, Yunan hükümetinin diplomatik notanın içeriğini kamuoyuna açıklaması ve Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini aktardı.