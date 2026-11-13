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İki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP'nin sıralaması değişiyor

İki seçim anketinin daha sonuçları yayınlandı. AK Parti ve Yeni Parti'nin sıralaması değişmezken zirvedeki fark anketten ankete kayda değer oranda fark gösterdi. Anketlerden birinde AK Parti’nin eylül ayına göre kaybı öne çıktı. Ayrıca iki ankette CHP'nin sıralaması da değişti.

İki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP'nin sıralaması değişiyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyaset sahnesini hareketlendirecek iki yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı. MAK Danışmanlık'ın anketinde katılımcılara “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?” sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 27,5, Yeni Parti yüzde 21,0 olarak ölçüldü. Eylülde 12 puan olan fark son tabloda 6,5 puana indi.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YARIM PUANDAN AZ FARK

DEM Parti yüzde 7,5’le üçüncü sırada yer aldı. MHP yüzde 7,2, İYİ Parti yüzde 7,1 ile DEM Parti’yi izledi. CHP ise eylüldeki yüzde 6,7’den yüzde 6,5’e geriledi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankette ortaya çıkan tablo şöyle:

  • AK Parti: yüzde 27,5
  • Yeni Parti: yüzde 21,0
  • DEM Parti: yüzde 7,5
  • MHP: yüzde 7,2
  • İYİ Parti: yüzde 7,1
  • CHP: yüzde 6,5
  • Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,5
  • Zafer Partisi: yüzde 2,3
  • Diğer partiler: yüzde 1,3
  • Anahtar Parti: yüzde 1,2
  • Saadet Partisi: yüzde 1,2
  • DEVA Partisi: yüzde 1,1
  • BTP: yüzde 1,1

Kararsızların oranı dağıtım öncesinde yüzde 6,7 olarak verildi. Eylül tablosunda bu oran yüzde 4’tü.

İki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP nin sıralaması değişiyor 1


NOT: Ankette dağıtılmış oranların toplamının yüzde 88,5 ettiği görüldü.

GENAR’DA ZİRVEDE FARK 10,4 PUAN, CHP DÖRDÜNCÜ SIRADA

GENAR Araştırma’nın anketinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. AK Parti yüzde 33,7, Yeni Parti yüzde 23,3 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 9,5’le üçüncü sırada yer alırken CHP yüzde 7,5’le MHP ve İYİ Parti’nin önünde dördüncü oldu.

İşte GENAR anketinin sonuçları (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra):

  • AK Parti: yüzde 33,7
  • Yeni Parti: yüzde 23,3
  • DEM Parti: yüzde 9,5
  • CHP: yüzde 7,5
  • MHP: yüzde 7,2
  • İYİ Parti: yüzde 6,5
  • Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,9
  • Zafer Partisi: yüzde 2,8
  • Anahtar Parti: yüzde 2,6
  • TİP: yüzde 1,4
  • Saadet Partisi: yüzde 0,8
  • BBP: yüzde 0,6
  • Diğer: yüzde 1,2

İki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP nin sıralaması değişiyor 2

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