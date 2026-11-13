İki anket, iki ayrı tablo! AK Parti yüzde 30’un altını gördü, CHP'nin sıralaması değişiyor

Siyaset sahnesini hareketlendirecek iki yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı. MAK Danışmanlık'ın anketinde katılımcılara “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?” sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 27,5, Yeni Parti yüzde 21,0 olarak ölçüldü. Eylülde 12 puan olan fark son tabloda 6,5 puana indi.
DEM Parti yüzde 7,5’le üçüncü sırada yer aldı. MHP yüzde 7,2, İYİ Parti yüzde 7,1 ile DEM Parti’yi izledi. CHP ise eylüldeki yüzde 6,7’den yüzde 6,5’e geriledi.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankette ortaya çıkan tablo şöyle:
Kararsızların oranı dağıtım öncesinde yüzde 6,7 olarak verildi. Eylül tablosunda bu oran yüzde 4’tü.
GENAR Araştırma’nın anketinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. AK Parti yüzde 33,7, Yeni Parti yüzde 23,3 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 9,5’le üçüncü sırada yer alırken CHP yüzde 7,5’le MHP ve İYİ Parti’nin önünde dördüncü oldu.
İşte GENAR anketinin sonuçları (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra):