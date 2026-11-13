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Antalya Büyükşehir AK Parti'ye mi geçiyor? Büşra Özdemir'e soruldu ama...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddiası günlerdir konuşulurken; Özdemir'in yanı sıra yaklaşık 20 belediye meclis üyesinin de parti değiştirebileceği öne sürüldü. Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengelerin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Antalya Büyükşehir AK Parti'ye mi geçiyor? Büşra Özdemir'e soruldu ama...
Devrim Karadağ

Antalya siyasetinde bir süredir konuşulan parti değiştirme iddiaları kulisleri bir kez daha hareketlendirdi. Şimdi de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'le birlikte yaklaşık 20 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçmeye hazırlandığı iddiaları gündeme geldi.

Özdemir'in olası transferine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, gözler hem Antalya'daki siyasi kulislere hem de Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

ÖZDEMİR'DEN 'AK PARTİ' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Yeni Alanya'nın haberine göre; COP31 kapsamında kendisine yöneltilen AK Parti'ye geçiş iddiaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Büşra Özdemir, "Yazılanlar ve konuşulanlar hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir AK Parti ye mi geçiyor? Büşra Özdemir e soruldu ama... 1

Özdemir'in bu açıklaması transfer iddialarını sona erdirmezken, siyasi kulislerde tartışmaların devam etmesine neden oldu.

20 MECLİS ÜYESİ DE AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Antalya siyasetinde konuşulan en dikkat çekici iddialardan biri de Büşra Özdemir'e yaklaşık 20 belediye meclis üyesinin eşlik edebileceği yönünde.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki mevcut sandalye dağılımı ise şöyle:

    • CHP: 47
  • AK Parti: 28
  • Yeni Parti: 16
  • MHP: 10
  • Bağımsız: 8
  • Demokrat Parti: 3

ANTALYA MECLİSİ'NDE HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Toplam 112 üyeden oluşan mecliste salt çoğunluk için 57 sandalye gerekiyor. İddia edilen yaklaşık 20 meclis üyesinin AK Parti'ye katılması durumunda partinin sandalye sayısı 48'e yükselecek. Böylece AK Parti meclisteki en büyük grup konumuna gelirken, salt çoğunluğa ulaşmak için gerekli sayı yine sağlanamayacak.

Antalya Büyükşehir AK Parti ye mi geçiyor? Büşra Özdemir e soruldu ama... 2

GÖZLER AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA

Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre Büşra Özdemir'in parti değişikliğinin COP31 sonrasında gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor.

Özdemir'e parti rozetinin Ankara'da düzenlenecek daha geniş katılımlı bir programda takılabileceği de öne sürülüyor.

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antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi ak parti
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