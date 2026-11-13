Müşteriler eskort sitelerinden! İstanbul'da fuhuş organizasyonundan görüntüler kamerada: 7 ilçede 12 gözaltı

İstanbul'un 7 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla fuhuş organizasyonu çökertildi. Eskort siteleri üzerinden kadınlara müşteri temin ederek fuhuştan gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

ESKORT SİTELERİNDEN MÜŞTERİ TEMİNİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli şahısların, eskort sitelerine verilen ilanlar aracılığıyla kadın şahıslara fuhuş müşterisi temin ettikleri belirlendi.

OTELLERE, REZİDANSLARA ULAŞIMDAN PAY ALIYORLARDI

Şüphelilerin ayrıca müşterilerle irtibat kurarak kadın şahısların otel, rezidans ve benzeri adreslere ulaşımlarını sağladıkları ve fuhuştan elde edilen gelirden pay aldıkları belirlendi.

7 İLÇEDE 12 GÖZALTI

Bu kapsamda tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, 10 Kasım saat 06.45'te, 7 ilçede bulunan 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCALAR, TÜFEKLER...

Adreslerde yapılan aramalarda;

13 adet cep telefonu,

13 adet SIM kart,

1 adet ruhsatsız tabanca,

7 adet fişek,

1 adet pompalı tüfek,

24 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin bugün adli makamlara sevk edileceği belirtildi.