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Turistler İstanbul izlenimlerini bakan Ersoy’la paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un tarihî yarımadasındaki Sultanahmet Meydanı’nı yürüyerek gezdi. Ersoy, meydanda sohbet ettiği turistlere İstanbul’u nasıl bulduklarını ve Türkiye’ye kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Türkiye’yi çok beğendiklerini dile getiren turistler, İstanbul gezilerine ilişkin izlenimlerini Bakan Ersoy’la paylaştı.

Turistler İstanbul izlenimlerini bakan Ersoy’la paylaştı
Nilgün Arabacı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un tarihî yarımadasındaki Sultanahmet Meydanı’nı yürüyerek gezdi. Vatandaşların ve turistlerin arasında yürüyen Ersoy’un çevresinde bir kalabalık olmaması dikkat çekti.

Turistler İstanbul izlenimlerini bakan Ersoy’la paylaştı 1

Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasındaki meydanda turistlerle karşılaşan Bakan Ersoy, yürüyüşüne ara vererek kendileriyle sohbet etti. Ziyaretçilere İstanbul’u nasıl bulduklarını soran Ersoy, şehri gezerken edindikleri izlenimleri dinledi.

Turistler İstanbul izlenimlerini bakan Ersoy’la paylaştı 2

Samimi bir havada geçen sohbette Türkiye seyahatleri de gündeme geldi. Ersoy, turistlere Türkiye’ye ilk kez mi geldiklerini, daha önce de Türkiye’yi ziyaret edenlere ise kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Ziyaretçiler, Ersoy’un Türkiye’yi beğenip beğenmedikleri yönündeki sorusuna da Türkiye’yi çok beğendiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Turistler İstanbul izlenimlerini bakan Ersoy’la paylaştı 3

Sohbetin ardından meydandaki bir kestane tezgâhının önünde duran Bakan Ersoy, satıcıdan kestane aldı. Ersoy, aldığı kestaneleri yiyerek Sultanahmet Meydanı’nda dolaşmaya devam etti.

Turistler İstanbul izlenimlerini bakan Ersoy’la paylaştı 4

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Mehmet Nuri Ersoy
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