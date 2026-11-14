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Bu içecek beyinde yeni hücre oluşumunu destekliyor! Nörolog önerdi

Nörolog Dr. William Scott Burgin, beyin sağlığını destekleyebilecek içecekler arasında yeşil çaya dikkat çekti. İçeriğindeki EGCG adlı antioksidan bileşiğin yeni sinir hücrelerinin oluşumuyla ilişkili olduğu belirtilirken, 8 bin 766 kişinin katıldığı araştırmada düzenli yeşil çay tüketimi daha az beyin hasarı göstergesiyle ilişkilendirildi.

Bu içecek beyinde yeni hücre oluşumunu destekliyor! Nörolog önerdi
Nilgün Arabacı

Beyin sağlığını korumak ve yaşla birlikte ortaya çıkabilen bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak için beslenme alışkanlıklarının önemi giderek daha fazla araştırılıyor. Kahve, içerdiği antioksidanlar nedeniyle bu konuda sıkça gündeme gelirken uzmanlar farklı içeceklerin de beyin üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Nörolog Dr. William Scott Burgin, yeşil çayın içeriğindeki bazı bitkisel bileşiklerin yeni sinir hücrelerinin oluşumunu destekleyebileceğini belirtiyor.

YEŞİL ÇAYIN İÇİNDEKİ EGCG BİLEŞİĞİNE DİKKAT

Güney Florida Üniversitesi'nde nöroloji profesörü ve inme bölüm başkanı olan Dr. William Scott Burgin, yeşil çayın beyin sağlığı açısından öne çıkan içeceklerden biri olduğunu ifade ediyor.

Yeşil çay, kateşin adı verilen antioksidan bileşikler bakımından zengin. Bunların arasında yer alan epigallokateşin gallat (EGCG), bitkisel kaynaklı güçlü antioksidanlardan biri olarak biliniyor.

Dr. Burgin'e göre EGCG, nörogenez olarak adlandırılan yeni sinir hücrelerinin oluşumunu destekleyebilir. Nörogenez, beynin belirli bölgelerinde yeni nöronların meydana gelmesini ifade ediyor. Bu süreç, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel işlevler açısından önem taşıyor.

8 BİN 766 KİŞİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA DİKKAT ÇEKTİ

Yeşil çayın beyin sağlığıyla ilişkisine yönelik bulgulardan biri, 2025 yılında npj Science of Food dergisinde yayımlanan araştırmadan geldi.

Japonya'da demans tanısı bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki 8 bin 766 yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, katılımcıların yeşil çay ve kahve tüketim alışkanlıkları beyin MR görüntüleriyle karşılaştırıldı.

Araştırmada daha fazla yeşil çay tüketen kişilerin beyinlerinde, bilişsel gerileme ve demansla ilişkilendirilen küçük beyaz madde lezyonlarının daha az olduğu görüldü. Günde yaklaşık üç fincan yeşil çay içenlerde, bir fincan tüketenlere kıyasla bu lezyonların yaklaşık yüzde 3 daha az olduğu belirlendi. Günde 7-8 fincan tüketenlerde ise fark yaklaşık yüzde 6'ya ulaştı.

Kahve tüketimi ile beyaz madde lezyonları veya beyin hacmi arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Bununla birlikte araştırmanın gözlemsel nitelikte olması, yeşil çayın doğrudan beyin hasarını azalttığını kanıtlamıyor. Ayrıca araştırmanın Japonya'daki ileri yaştaki yetişkinlerle yürütülmesi, sonuçların farklı toplumlara genellenmesini sınırlandırıyor.

Bu içecek beyinde yeni hücre oluşumunu destekliyor! Nörolog önerdi 1

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN YALNIZCA YEŞİL ÇAY YETERLİ DEĞİL

Dr. Burgin, beyin sağlığını desteklemek için yalnızca tek bir içeceğe odaklanılmaması gerektiğini vurguluyor. Antioksidan bakımından zengin besinlerin de beslenme düzeninde yer almasını öneriyor.

Uzmanın dikkat çektiği besinler arasında yaban mersini, çilek, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve bitter çikolata bulunuyor. Ayrıca B vitaminleri, magnezyum ve omega-3 yağ asitlerinin bilişsel sağlık açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Yeşil çay tercih ederken ürünün içeriğine de dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle hazır şişelenmiş yeşil çayların bazıları yüksek miktarda ilave şeker içerebiliyor. Bu nedenle evde demlenen şekersiz yeşil çay daha kontrollü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

YEŞİL ÇAY TÜKETİRKEN KAFEİNE DİKKAT

Yeşil çay da kafein içeriyor. Haberde aktarılan bilgilere göre bir fincan yeşil çaydaki kafein miktarı, aynı miktardaki kahvenin yaklaşık yarısı kadar olabiliyor.

Kafeine duyarlı kişilerin tüketim miktarını sınırlaması ve özellikle günün geç saatlerinde yeşil çay içmekten kaçınması öneriliyor. Uzmanlara göre düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve güçlü sosyal ilişkiler de beyin sağlığını korumaya yardımcı olan yaşam alışkanlıkları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yeşil çay
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