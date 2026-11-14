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11 Eylül'den bu yana bir ilk! ABD'deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni

ABD'de uçak kalkışlarında yaşanan problem ülke çapında binlerce uçağın seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana ülke genelinde tüm uçakların kalkışları durduruldu. 5 saat süren olayla ilgili ilk resmi açıklama geldi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, yaptıkları değerlendirmede olayın mekanik bir arızadan meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

11 Eylül'den bu yana bir ilk! ABD'deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni
Doğukan Akbayır

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelinde uçuşları durdurma kararının Türkiye saatiyle 04.15 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) aldığı ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca yetkili isimlerden olayın neyden kaynaklandığına ilişkin de açıklama geldi.

11 Eylül den bu yana bir ilk! ABD deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni 1

BİNLERCE SEFER ETKİLENDİ, HAVA TRAFİĞİ DURDU!

Radar ve haberleşme sistemlerinde yerel saatle 15.36'da başlayan dengesizlik, ABD semalarını resmen kilitledi.

11 Eylül den bu yana bir ilk! ABD deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni 2

FAA, 13 Kasım öğleden sonra hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan geçici bir telekomünikasyon kesintisini gerekçe göstererek ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışları durdurdu. Kurumun açıklamasında uluslararası uçuşların tek tek değerlendirileceği bildirildi. Washington Dulles, San Francisco ve Chicago O'Hare gibi ülkenin en yoğun havalimanlarında yolcular saatlerce terminallerde bekledi.

11 Eylül den bu yana bir ilk! ABD deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni 3

United Airlines, havada bulunan uçakların seferlerine devam edeceğini ancak yasak sürdüğü müddetçe yeni iç hat uçuşu kaldırılmayacağını duyurdu. American Airlines da benzer bir açıklama yaparak havadaki uçakların varış noktalarına ilerleyebileceğini bildirdi. FlightAware verilerine göre karar, iptal edilen ve ertelenenlerle birlikte yaklaşık 7 bin seferi doğrudan etkiledi.

11 Eylül den bu yana bir ilk! ABD deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni 4

FAA'nın bu kararı, kritik bir bilgisayar sisteminin çöktüğü Ocak 2023'ten bu yana ilk, 11 Eylül 2001'den bu yana ise ülke genelindeki ikinci kapsamlı uçuş durdurma uygulaması olarak kayıtlara geçti.

11 Eylül den bu yana bir ilk! ABD deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni 5

SEBEBİ BELLİ OLDU

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Duffy, radar ve haberleşme sistemlerinin tamamen çökmediğini, yaşanan dengesizlikler nedeniyle ihtiyaten uçuşları durdurduklarını söyledi. Trump döneminde yenilenen cihazlarda herhangi bir kesinti yaşanmadığını vurgulayan Duffy, arızanın eski donanımlardan çıktığını belirtti.

11 Eylül den bu yana bir ilk! ABD deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni 6

'Bu akşam saat 20.15'te hava sahasını yeniden açtık' diyen Duffy, her uçuşun hemen kalkmayacağını, normale dönüşün yavaş ilerleyeceğini ifade etti. Bakan, hava trafik kontrol altyapısının en son teknolojiyle baştan inşa edilmesi gerektiğini savunarak 'Başkan Trump 30 milyar dolar talep etti, ancak ben 50 milyar dolar gerektiğini düşünüyorum' dedi. Duffy, 12,5 milyar dolarlık yasa tasarısıyla başlayan yenileme sürecinin yalnızca kısmi bir finansman olduğunu da hatırlattı.

11 Eylül den bu yana bir ilk! ABD deki uçuş yasağının perde arkası belli oldu: İşte nedeni 7

Arızanın bir siber saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu yanıtlayan Mullin ise şu ana kadar böyle bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Olayın mekanik bir sorun gibi göründüğünü ancak incelemenin sürdüğünü belirten Mullin, kamuoyunda konuşulan Microsoft bağlantısını da reddetti. Mullin, 'Hiçbir zaman can güvenliği riski oluşmadı, hiçbir uçuş tehlikeye girmedi. Bu adımı tamamen ihtiyat amacıyla attık' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak abd
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