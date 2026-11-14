Yeşil ve gri pasaport başvurularında yeni dönem! O şart kaldırıldı

Yeşil ve gri pasaport başvurularında devlet üniversitesi personelini ilgilendiren yeni bir uygulama başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), pasaport işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan sistemi kullanıma açtı. Düzenlemeyle başvuru ve onay süreçlerinde fiziki evrak işlemlerinin azaltılması, bazı belgelerin ayrıca hazırlanıp gönderilmesine gerek kalmaması amaçlanıyor.

ÜNİVERSİTELERE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Nefes'te yer alan habere göre, YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 13 Kasım 2026 tarihinde devlet üniversitelerine gönderdiği resmi yazıyla yeni uygulamanın ayrıntılarını açıkladı.

Personel Bilgi Sistemi (PBS) bünyesinde oluşturulan 'Pasaport İşlemleri' modülüyle üniversite çalışanlarının hususi damgalı (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaport talepleri dijital ortamda işleme alınabilecek.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yeni sistemi kullanacak üniversite çalışanları, pbs.yok.gov.tr adresinden Personel Bilgi Sistemi'ne giriş yapacak.

Ardından 'Bireysel İşlemler → Pasaport Başvurusu' bölümüne geçerek başvuru taleplerini oluşturabilecek.

Sistem üzerinden iletilen talepler ilk olarak personelin görev yaptığı üniversitenin ilgili birimi tarafından incelenecek.

Başvurunun uygun bulunması halinde yetkili amirin elektronik imzasıyla onay işlemi gerçekleştirilecek.

Onaylanan başvuru, doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne (NVİ) elektronik ortamda gönderilecek.

EK BELGE GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALKTI

Yeni uygulamanın en önemli değişikliklerinden biri, onaylanan başvurular için ayrıca belge gönderilmesine gerek kalmaması oldu.

YÖK'ün üniversitelere ilettiği yazıya göre, elektronik imzayla onaylanarak NVİ'ye dijital ortamda aktarılan başvurular için ayrıca ıslak imzalı ya da elektronik imzalı belge gönderilmeyecek.

Böylece başvuru ve onay aşamalarında ek evrak hazırlama ve iletme işlemleri ortadan kalkacak.

EMEKLİ PERSONEL DE SİSTEMDEN YARARLANABİLECEK

Pasaport İşlemleri modülü yalnızca halen görev yapan üniversite çalışanlarıyla sınırlı olmayacak.

Emekli personelin pasaport talep belgeleri de elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Ayrıca emeklilik veya istifa nedeniyle görevinden ayrılmış kişiler adına sistem üzerinden pasaport başvurusu oluşturulabilecek.

BAŞVURULARI İKİ AYRI YETKİLİ İNCELEYECEK

Sistemin kullanılabilmesi için üniversitelerde iki farklı yetki tanımlaması yapılacak.

'Pasaport Onay Yetkilisi', başvuruları kontrol ederek uygun talepleri onaylayacak. Gerekli görülen başvurular ise bu aşamada iade edilebilecek.

'Pasaport İmza Yetkilisi' de onay sürecini tamamlayan başvuruları elektronik imzayla imzalayacak.

Bu işlemlerin ardından başvuruların ilgili kuruma dijital ortamda iletilmesi sağlanacak.