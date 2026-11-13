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Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya'daki detay gün ağarınca ortaya çıktı

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında 4 askerimiz şehit olurken; gün ağarınca ortaya çıkan detaylar daha büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu. Sabah saatlerinde kaza yerinde kaydedilen görüntülerde helikopterin yerleşim yerinin hemen yakınında kaza kırıma uğradığı görülürken; deneyimli kahraman pilotların evin üzerine düşmemek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi.

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya'daki detay gün ağarınca ortaya çıktı
Devrim Karadağ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde askeri bir helikopter düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya daki detay gün ağarınca ortaya çıktı 1

Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasında Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya daki detay gün ağarınca ortaya çıktı 2

Şehitlerin cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları saat 02.00’ye kadar sürdü.

GÜN AĞARINCA GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın yaşandığı bölge gün ağarınca görüntülenirken; ortaya çıkan detaylar pilotların özel çabasını gözler önüne serdi.
Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya daki detay gün ağarınca ortaya çıktı 3

Helikopterin yerleşim yerine yakın araziye düştüğü ve kopan parçalarının geniş bir alana yayıldığı, bir parçanın evin bahçe duvarını yıktığı görüldü.

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya daki detay gün ağarınca ortaya çıktı 4

KAHRAMAN PİLOTLAR FACİAYI ÖNLEMİŞ

Kahraman pilotların evlerinin üzerine düşmemek için büyük bir özel çaba gösterdiği belirtildi.

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya daki detay gün ağarınca ortaya çıktı 5

PARÇALAR BİR EVE İSABET ETTİ

Şehit pilotların son anda gösterdiği çabayla helikopterin mahalledeki evlerin üzerine düşmesi engellenirken, kazada kopan parçaların isabet ettiği bir evde maddi hasar meydana geldi.

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş! Malatya daki detay gün ağarınca ortaya çıktı 6

İKİ VATANDAŞ YARALANDI

Yangının çevredeki yapılara yayılma ihtimali ekiplerin hızlı müdahalesiyle ortadan kaldırılırken, yaralanan iki vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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şehit Malatya helikopter
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