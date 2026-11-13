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İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in acı haberi, İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 4 askerin şehit olduğu bildirilen kazanın ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. MSB’den yapılan açıklamada, S-70 tipi askeri helikopterin Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğradığı ve kazada 4 askerin şehit olduğu belirtildi.

Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in İzmir Gaziemir ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Haberin verilmesinin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi 1

İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi 2

İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi 3

İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi 4

İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi 5

İzmir’e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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şehit İzmir Malatya
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