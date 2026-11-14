Yeni Parti'de kurultay heyecanı! 27 parti davet edildi, CHP'ye davetiye gönderilmedi

Yeni Parti, siyasi geleceği açısından önemli görülen ilk olağan kurultayı için bugün Ankara Arena'da bir araya geliyor. 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultay, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenleniyor.

Parti yönetimi tarafından kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen kurultayın ardından saha çalışmalarının hız kazanması hedefleniyor.

1202 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. İkinci gün ise 150 üyeden oluşan Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

Toplam 1202 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Özel'in delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı değerlendiriliyor.

27 PARTİ DAVET EDİLDİ, CHP LİSTEDE YOK

Kurultayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de davetli siyasi partiler oldu. Yeni Parti yönetiminin kurultaya 27 siyasi partiye davetiye gönderdiği öğrenildi.

Ancak bu partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bulunmaması dikkat çekti. Özgür Özel'in ayrıldığı eski partisine davet gönderilmemesi, iki parti arasındaki siyasi mesafenin sürdüğünün işareti olarak değerlendirildi.

ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SOĞUKLUK SÜRÜYOR

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim de gündemdeki yerini koruyor.

İki isim geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlenen bir cenaze töreninde karşı karşıya gelmişti. Törende Özel'in Kılıçdaroğlu ile tokalaştığı sırada kendisine bakmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

CHP'DEKİ KURULTAY DAVASI AYRILIĞA GİDEN SÜRECİ HIZLANDIRDI

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan davada verilen mutlak butlan kararı, partideki siyasi ve hukuki krizi derinleştirmişti.

Mahkemenin kurultayı geçersiz sayan kararıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden göreve dönmesinin önü açılmıştı.

Özel yönetimindeki CHP, söz konusu karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşırken, göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi parti avukatlarını görevden almış ve yapılan itirazı geri çekmişti.

Bunun üzerine Özgür Özel, temyiz sürecinin devam etmesi için bizzat başvuruda bulunmuştu.

Dosya, temyiz incelemesi yapılmak üzere 17 Temmuz 2026'da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti.

CHP TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇTİ

Hukuki süreç devam ederken Özgür Özel ve beraberindeki isimler CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu.

CHP yönetimi ise 10 Eylül 2026'da aldığı kararla olağan kongre sürecinin gecikmemesi amacıyla temyiz başvurusundan feragat ettiğini duyurdu.

Partide mutlak butlan kararı sonrasında oluşan yönetim yeni bir olağan kongre takvimi açıklarken, hukuki süreç ve siyasi gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bugün gerçekleştirilen ilk olağan kurultay ise Yeni Parti'nin kadrolarını ve önümüzdeki döneme ilişkin siyasi yol haritasını belirlemesi açısından önem taşıyor.