ABD'de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu

ABD havacılık alanında alarma geçti! ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ABD genelinde uçuş yasağı ilan edildiğini duyurdu.

ABD ALARMA GEÇTİ: ÜLKE GENELİNDE UÇUŞ YASAĞI

İkinci bir emre kadar uçakların iniş ve kalkışlarının yasaklandığının belirtiğildiği açıklamada, yasağın sebebiyle ilgili ilk resmi ifadelere de yer verildi.

7 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Uçuş yasağının ardından yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABD hava sahasındaki tüm uçaklara en yakın havalimanına iniş yapmaları emri verildi.

HAVADA 3100 UÇAK VAR

ABD hava sahasında şu anda yaklaşık 3.100 uçak bulunuyor.

TRAFİK KONTROL FREKANSLARI VE RADAR KAPASİTESİ SORUNU

Hava trafik kontrol frekansları ve radar kapasiteleriyle iligli sorun sebebiyle uçuş yasağı ilan edildiği aktarıldı.

Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Olağanüstü şartlar ve güvenlik gerekçeleriyle tüm uçuşları durdurduk" ifadesine yer verildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: "TÜM HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDU"

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise "İletişim sorunu nedeniyle uçuşlar durdu. Teknisyenler konuyu araştırıyor. Tüm havalimanlarında uçuşlar durduruldu" açkıklamasını yaptı.

11 EYLÜL'DEN SONRA BİR İLK

ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana ikinci kez ülke genelinde tüm uçuşların kalkışları durduruldu.