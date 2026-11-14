HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu

ABD'de Federal Havacılık İdaresi ülke çapında uçuş yasağı ilan etti. İniş ve kalkışlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Havacılık İdaresi, hava trafiği kontrol frekanslarında ve radar kapasitelerinde meydana gelen çeşitli etkiler nedeniyle uçuşların durdurulduğunu aktardı. ABD hava sahasında şu anda yaklaşık 3.100 uçak bulunuyor. ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana ikinci kez ülke genelinde tüm uçuşların kalkışları durduruldu.

ABD'de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu
Mustafa Fidan

ABD havacılık alanında alarma geçti! ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ABD genelinde uçuş yasağı ilan edildiğini duyurdu.

ABD de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu 1

ABD ALARMA GEÇTİ: ÜLKE GENELİNDE UÇUŞ YASAĞI

İkinci bir emre kadar uçakların iniş ve kalkışlarının yasaklandığının belirtiğildiği açıklamada, yasağın sebebiyle ilgili ilk resmi ifadelere de yer verildi.

ABD de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu 2

7 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Uçuş yasağının ardından yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABD hava sahasındaki tüm uçaklara en yakın havalimanına iniş yapmaları emri verildi.

ABD de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu 3

HAVADA 3100 UÇAK VAR

ABD hava sahasında şu anda yaklaşık 3.100 uçak bulunuyor.

ABD de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu 4

TRAFİK KONTROL FREKANSLARI VE RADAR KAPASİTESİ SORUNU

Hava trafik kontrol frekansları ve radar kapasiteleriyle iligli sorun sebebiyle uçuş yasağı ilan edildiği aktarıldı.

Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Olağanüstü şartlar ve güvenlik gerekçeleriyle tüm uçuşları durdurduk" ifadesine yer verildi.

ABD de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi! İniş ve kalkışlar durduruldu 5

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: "TÜM HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDU"

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise "İletişim sorunu nedeniyle uçuşlar durdu. Teknisyenler konuyu araştırıyor. Tüm havalimanlarında uçuşlar durduruldu" açkıklamasını yaptı.

11 EYLÜL'DEN SONRA BİR İLK

ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana ikinci kez ülke genelinde tüm uçuşların kalkışları durduruldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mekke Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandıMekke Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Balıkesir’de lodos fırtınası; 3 tekne battıBalıkesir’de lodos fırtınası; 3 tekne battı

Anahtar Kelimeler:
Uçuş yasağı abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Afyonkarahisar'da neler oluyor?

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.