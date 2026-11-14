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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yapılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Mustafa Fidan

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunma için Mekke anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması na dair kanun Resmi Gazete de yayımlandı 1

MEKKE ANLAŞMASI'NA DAİR KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun'da, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.
Yayımı itibariyle yürürlüğe giren Kanun'un hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Mekke
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