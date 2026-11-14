Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ve Suudi Arabistan Krallığı arasında ortak savunma için Mekke anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun'da, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.
Yayımı itibariyle yürürlüğe giren Kanun'un hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.